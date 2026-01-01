Розгорніть Dograh за допомогою встановлення в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення та розгортання голосових агентів ШІ за лічені хвилини, з підтримкою 30+ мов.
Виберіть тариф VPS для Dograh
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dograh
Dograh – це безплатна платформа з відкритим кодом, що не потребує програмування, яка дозволяє створювати та розгортати голосових агентів ШІ без написання жодного рядка коду. Її інтерфейс перетягування дозволяє перейти від концепції до готового до розгортання голосового агента менш ніж за десять хвилин, з підтримкою понад 30 мов, аналітикою в режимі реального часу та інтелектуальною маршрутизацією дзвінків, вбудованими з самого початку.
Самостійний хостинг Dograh на вашому VPS зберігає всі дані розмов, записи та взаємодії з клієнтами на вашій власній інфраструктурі, що є критично важливим для відповідності GDPR та галузей зі строгими вимогами до резидентності даних. Включені компоненти PostgreSQL, Redis та MinIO забезпечують продуктивність зберігання та кешування, яку вимагають голосові взаємодії з низькою затримкою.
Ключові характеристики Dograh
Конструктор агентів без коду
Робочі процеси з перетягуванням дозволяють нетехнічним користувачам розробляти повні потоки голосових розмов без написання жодного коду.
Підтримка 30+ мов
Вбудований багатомовний синтез та розпізнавання мовлення дозволяє взаємодіяти з клієнтами мовою, якій користувачі віддають перевагу.
Інтелектуальна маршрутизація дзвінків
Складні запити автоматично передаються операторам-людям, а ШІ ефективно обробляє типові запити.
Аналітика в реальному часі
Панелі моніторингу в реальному часі відображають метрики розмов, показники завершення та продуктивність агентів, щоб можна було постійно оптимізувати.
Архітектура конфіденційності
Усі дані розмов залишаються на вашій інфраструктурі, що спрощує дотримання вимог GDPR та галузевих вимог відповідності.
Чому варто запускати Dograh у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.