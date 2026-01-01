Dograh – це безплатна платформа з відкритим кодом, що не потребує програмування, яка дозволяє створювати та розгортати голосових агентів ШІ без написання жодного рядка коду. Її інтерфейс перетягування дозволяє перейти від концепції до готового до розгортання голосового агента менш ніж за десять хвилин, з підтримкою понад 30 мов, аналітикою в режимі реального часу та інтелектуальною маршрутизацією дзвінків, вбудованими з самого початку.

Самостійний хостинг Dograh на вашому VPS зберігає всі дані розмов, записи та взаємодії з клієнтами на вашій власній інфраструктурі, що є критично важливим для відповідності GDPR та галузей зі строгими вимогами до резидентності даних. Включені компоненти PostgreSQL, Redis та MinIO забезпечують продуктивність зберігання та кешування, яку вимагають голосові взаємодії з низькою затримкою.