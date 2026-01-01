Розгортання LakeFS в один клік.
Контроль версій з відкритим вихідним кодом, подібний до Git, для озера даних, що забезпечує розгалуження та фіксацію змін в об'єктному сховищі.
Виберіть тариф VPS для LakeFS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LakeFS
LakeFS — це платформа для версіонування даних з відкритим вихідним кодом, яка застосовує робочі процеси, подібні до Git, до озер даних. Вона дозволяє командам створювати гілки для ізольованого експериментування з даними, фіксувати відтворювані знімки та атомарно об'єднувати зміни — усе це без дублювання даних. LakeFS працює нативно з AWS S3, Azure Blob Storage та Google Cloud Storage, водночас надаючи повністю сумісний з S3 API, тому наявні інструменти не потребують модифікації.
Самостійне розміщення LakeFS на вашому VPS надає командам з обробки даних та машинного навчання повний контроль над їхньою інфраструктурою версіонування даних. Незалежно від того, чи потрібні вам відтворювані експерименти з машинним навчанням, безпечні проміжні середовища для конвеєрів ETL, або можливість відкочувати невдале завантаження даних, LakeFS забезпечує таку ж впевненість в операціях з даними, яку Git забезпечує для коду.
Ключові характеристики LakeFS
Git-подібне розгалуження даних
Створюйте ізольовані гілки даних для експериментів або тестування без дублювання об'єктів, використовуючи розгалуження з нульовим копіюванням, що базується лише на метаданих.
Відтворювані коміти
Фіксуйте знімки даних у будь-який момент, щоб експерименти машинного навчання та запуски конвеєрів можна було точно відтворити з відомого стану даних.
Атомарні злиття
Атомарно об'єднуйте гілки даних назад в основну, забезпечуючи, що подальші споживачі завжди бачать узгоджений і повний набір даних.
S3-сумісний API
LakeFS надає повністю сумісну з S3 кінцеву точку, тому Spark, Pandas та інші інструменти підключаються без змін у коді.
Відкат даних
Миттєво відкотіться до будь-якого попереднього коміту, щоб відновитися після випадкових видалень або некоректного завантаження даних за лічені секунди.
Чому варто запускати LakeFS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.