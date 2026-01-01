Знижка до 68% на LakeFS

Розгортання LakeFS в один клік.

Контроль версій з відкритим вихідним кодом, подібний до Git, для озера даних, що забезпечує розгалуження та фіксацію змін в об'єктному сховищі.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання LakeFS в один клік.

Виберіть тариф VPS для LakeFS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LakeFS

LakeFS — це платформа для версіонування даних з відкритим вихідним кодом, яка застосовує робочі процеси, подібні до Git, до озер даних. Вона дозволяє командам створювати гілки для ізольованого експериментування з даними, фіксувати відтворювані знімки та атомарно об'єднувати зміни — усе це без дублювання даних. LakeFS працює нативно з AWS S3, Azure Blob Storage та Google Cloud Storage, водночас надаючи повністю сумісний з S3 API, тому наявні інструменти не потребують модифікації.

Самостійне розміщення LakeFS на вашому VPS надає командам з обробки даних та машинного навчання повний контроль над їхньою інфраструктурою версіонування даних. Незалежно від того, чи потрібні вам відтворювані експерименти з машинним навчанням, безпечні проміжні середовища для конвеєрів ETL, або можливість відкочувати невдале завантаження даних, LakeFS забезпечує таку ж впевненість в операціях з даними, яку Git забезпечує для коду.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LakeFS

Git-подібне розгалуження даних

Створюйте ізольовані гілки даних для експериментів або тестування без дублювання об'єктів, використовуючи розгалуження з нульовим копіюванням, що базується лише на метаданих.

Відтворювані коміти

Фіксуйте знімки даних у будь-який момент, щоб експерименти машинного навчання та запуски конвеєрів можна було точно відтворити з відомого стану даних.

Атомарні злиття

Атомарно об'єднуйте гілки даних назад в основну, забезпечуючи, що подальші споживачі завжди бачать узгоджений і повний набір даних.

S3-сумісний API

LakeFS надає повністю сумісну з S3 кінцеву точку, тому Spark, Pandas та інші інструменти підключаються без змін у коді.

Відкат даних

Миттєво відкотіться до будь-якого попереднього коміту, щоб відновитися після випадкових видалень або некоректного завантаження даних за лічені секунди.

Чому варто запускати LakeFS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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