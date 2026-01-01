LakeFS — це платформа для версіонування даних з відкритим вихідним кодом, яка застосовує робочі процеси, подібні до Git, до озер даних. Вона дозволяє командам створювати гілки для ізольованого експериментування з даними, фіксувати відтворювані знімки та атомарно об'єднувати зміни — усе це без дублювання даних. LakeFS працює нативно з AWS S3, Azure Blob Storage та Google Cloud Storage, водночас надаючи повністю сумісний з S3 API, тому наявні інструменти не потребують модифікації.

Самостійне розміщення LakeFS на вашому VPS надає командам з обробки даних та машинного навчання повний контроль над їхньою інфраструктурою версіонування даних. Незалежно від того, чи потрібні вам відтворювані експерименти з машинним навчанням, безпечні проміжні середовища для конвеєрів ETL, або можливість відкочувати невдале завантаження даних, LakeFS забезпечує таку ж впевненість в операціях з даними, яку Git забезпечує для коду.