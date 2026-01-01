Встановлення Jellyfin в один клік.
Безплатний медіасервер з відкритим кодом для потокової передачі особистої медіатеки фільмів, телепередач та музики на будь-який пристрій.
Виберіть тариф VPS для Jellyfin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jellyfin
Jellyfin — це провідний безплатний медіасервер з відкритим кодом — альтернатива Plex та Emby, керована спільнотою, без преміум-рівнів, відстеження та прив'язки до постачальника. Він транслює вашу особисту колекцію медіафайлів на телефони, планшети, комп'ютери, Smart TV та спеціальні застосунки на Roku, Android TV, Apple TV та Fire TV з автоматичним отриманням метаданих та апаратним транскодуванням.
Самостійний хостинг Jellyfin на VPS надає вам цілодобовий доступ до вашої медіатеки з будь-якої точки світу, з виділеною пропускною здатністю для одночасних потоків і без залежності від вашого домашнього інтернет-з'єднання. Ваші медіафайли, історія переглядів та налаштування користувача залишаються повністю під вашим контролем без жодних абонентських плат.
Ключові характеристики Jellyfin
Апаратне транскодування
Прискорення Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC та VA-API забезпечує плавне транскодування в реальному часі для пристроїв, які не можуть відтворювати вихідний формат нативно.
ТБ наживо та DVR
Підключіть мережеві тюнери, як-от HDHomeRun або джерела M3U, для перегляду та запису прямих трансляцій безпосередньо через інтерфейс Jellyfin.
Багатоплатформні застосунки
Нативні додатки для Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV та Apple TV дозволяють будь-якому домашньому пристрою отримати доступ до медіатеки без браузера.
Багатокористувацькі права доступу
Створіть окремі облікові записи для членів родини з індивідуальними бібліотеками, батьківським контролем та фільтрами вікових обмежень для кожного користувача.
SyncPlay Сеанси
Дивіться той самий контент одночасно з віддаленими друзями або родиною завдяки синхронізованому відтворенню та спільній черзі.
Чому варто запускати Jellyfin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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