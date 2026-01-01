Jellyfin — це провідний безплатний медіасервер з відкритим кодом — альтернатива Plex та Emby, керована спільнотою, без преміум-рівнів, відстеження та прив'язки до постачальника. Він транслює вашу особисту колекцію медіафайлів на телефони, планшети, комп'ютери, Smart TV та спеціальні застосунки на Roku, Android TV, Apple TV та Fire TV з автоматичним отриманням метаданих та апаратним транскодуванням.

Самостійний хостинг Jellyfin на VPS надає вам цілодобовий доступ до вашої медіатеки з будь-якої точки світу, з виділеною пропускною здатністю для одночасних потоків і без залежності від вашого домашнього інтернет-з'єднання. Ваші медіафайли, історія переглядів та налаштування користувача залишаються повністю під вашим контролем без жодних абонентських плат.