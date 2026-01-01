Встановіть Notifuse в один клік.
Самостійно розміщена платформа електронної пошти для маркетингових кампаній та транзакційних листів з доставкою від кількох провайдерів.
Виберіть тариф VPS для Notifuse
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Notifuse
Notifuse — це самостійно розміщувана платформа електронної пошти з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує маркетингові кампанії та доставку транзакційних електронних листів в єдину систему. На відміну від сервісів за передплатою, таких як Mailchimp або Brevo, Notifuse працює на вашому власному сервері, усуваючи плату за кожен електронний лист та зберігаючи дані ваших підписників повністю приватними та під вашим контролем.
Платформа підтримує кількох провайдерів електронної пошти, включно з Amazon SES, Mailgun та Postmark, тож ви можете направляти повідомлення через будь-який бекенд, який відповідає вашим вимогам щодо вартості та доставлюваності. Редактор кампаній із функцією перетягування, сегментація аудиторії, відстеження відкриттів та кліків, а також REST API для програмних транзакційних електронних листів надають маркетологам та розробникам усе необхідне з одного самостійно розміщеного розгортання.
Ключові характеристики Notifuse
Редактор кампаній
Створюйте email-кампанії за допомогою візуального редактора drag-and-drop, що включає A/B тестування, планування та попередній перегляд у реальному часі.
API транзакційної пошти
Надсилайте програмно електронні листи, що запускаються подіями, через REST API, використовуючи шаблонізацію Liquid для динамічного персоналізованого контенту.
Багатопровайдерна доставка
Маршрутизуйте листи через Amazon SES, Mailgun, Postmark або будь-якого SMTP-провайдера без зміни шаблонів або робочих процесів.
Сегментація абонентів
Націлюйте кампанії на конкретні сегменти аудиторії на основі атрибутів підписників та історії попередньої взаємодії.
Відстеження відкриттів та кліків
Вимірюйте ефективність кампаній завдяки детальним показникам відкриттів, відстеженню кліків та аналітиці доставки, вбудованим у панель керування.
Чому варто запускати Notifuse у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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