Notifuse — це самостійно розміщувана платформа електронної пошти з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує маркетингові кампанії та доставку транзакційних електронних листів в єдину систему. На відміну від сервісів за передплатою, таких як Mailchimp або Brevo, Notifuse працює на вашому власному сервері, усуваючи плату за кожен електронний лист та зберігаючи дані ваших підписників повністю приватними та під вашим контролем.

Платформа підтримує кількох провайдерів електронної пошти, включно з Amazon SES, Mailgun та Postmark, тож ви можете направляти повідомлення через будь-який бекенд, який відповідає вашим вимогам щодо вартості та доставлюваності. Редактор кампаній із функцією перетягування, сегментація аудиторії, відстеження відкриттів та кліків, а також REST API для програмних транзакційних електронних листів надають маркетологам та розробникам усе необхідне з одного самостійно розміщеного розгортання.