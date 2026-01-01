Traccar — це комплексна система відстеження GPS з відкритим вихідним кодом, яка підтримує понад 200 протоколів зв'язку і працює практично з будь-яким GPS-пристроєм на ринку. Організації будь-якого розміру використовують Traccar для моніторингу транспортних засобів, активів та персоналу в режимі реального часу завдяки інтуїтивно зрозумілому веб-інтерфейсу з інтерактивними картами, геозонами, сповіщеннями про швидкість та детальними звітами про поїздки.

Самостійне розміщення Traccar на власному VPS усуває періодичні ліцензійні збори за пристрій, що стягуються комерційними платформами, і зберігає конфіденційні дані про місцезнаходження повністю під вашим контролем. Цей шаблон розгортає Traccar з базою даних PostgreSQL для надійного довгострокового зберігання історії відстеження, маршрутів та аналітики.