Платформа GPS-відстеження з відкритим кодом, що підтримує понад 200 протоколів для моніторингу автопарку та активів у реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Traccar
Traccar — це комплексна система відстеження GPS з відкритим вихідним кодом, яка підтримує понад 200 протоколів зв'язку і працює практично з будь-яким GPS-пристроєм на ринку. Організації будь-якого розміру використовують Traccar для моніторингу транспортних засобів, активів та персоналу в режимі реального часу завдяки інтуїтивно зрозумілому веб-інтерфейсу з інтерактивними картами, геозонами, сповіщеннями про швидкість та детальними звітами про поїздки.
Самостійне розміщення Traccar на власному VPS усуває періодичні ліцензійні збори за пристрій, що стягуються комерційними платформами, і зберігає конфіденційні дані про місцезнаходження повністю під вашим контролем. Цей шаблон розгортає Traccar з базою даних PostgreSQL для надійного довгострокового зберігання історії відстеження, маршрутів та аналітики.
Ключові характеристики Traccar
200+ протоколів пристроїв
Підключайте практично будь-який GPS-трекер, OBD-донгл або застосунок для смартфона з вбудованою підтримкою понад 200 протоколів зв'язку.
Відстеження на карті в реальному часі
Відстежуйте позиції пристроїв у реальному часі на інтерактивних картах OpenStreetMap або Google Maps з автоматичними оновленнями та візуалізацією маршруту.
Геозонування та сповіщення
Визначте геозони та отримуйте миттєві сповіщення про вхід, вихід, порушення швидкості та події руху.
Звіти автопарку
Генеруйте вичерпні звіти щодо поїздок, зупинок, відстані, споживання пального та аналізу поведінки водіїв.
Багатокористувацький доступ
Створюйте облікові записи користувачів зі спільним доступом до пристроїв на основі дозволів для команд, відділів або клієнтів.
Інтеграція REST API
Інтегруйте дані відстеження із зовнішніми системами та панелями моніторингу за допомогою добре задокументованого REST API.
Чому варто запускати Traccar у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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