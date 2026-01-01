Relaticle — це самостійно розміщувана CRM-платформа, побудована з вбудованою підтримкою ШІ-агентів у своїй основі. Вона керує контактами, компаніями та воронками продажів через сучасний інтерфейс на базі Filament, відкриваючи 30 інструментів Model Context Protocol, які дозволяють ШІ-агентам безпосередньо читати та записувати дані CRM — без скрапінгу інтерфейсу користувача або покладання на ненадійні інтеграції.

На відміну від традиційних CRM, які додають ШІ як додаткову функцію, Relaticle розроблено з нуля для роботи як людей, так і ШІ-агентів через одну й ту ж модель даних. REST API забезпечує повний програмний доступ, а фоновий працівник Laravel Horizon обробляє імпорт, сповіщення та заплановану автоматизацію. Усі дані зберігаються в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.