Розгорнути Relaticle одним кліком.
Відкрита CRM з підтримкою вбудованого ШІ-агента, 30 інструментів MCP та REST API для автоматизації робочих процесів клієнтів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Relaticle
Relaticle — це самостійно розміщувана CRM-платформа, побудована з вбудованою підтримкою ШІ-агентів у своїй основі. Вона керує контактами, компаніями та воронками продажів через сучасний інтерфейс на базі Filament, відкриваючи 30 інструментів Model Context Protocol, які дозволяють ШІ-агентам безпосередньо читати та записувати дані CRM — без скрапінгу інтерфейсу користувача або покладання на ненадійні інтеграції.
На відміну від традиційних CRM, які додають ШІ як додаткову функцію, Relaticle розроблено з нуля для роботи як людей, так і ШІ-агентів через одну й ту ж модель даних. REST API забезпечує повний програмний доступ, а фоновий працівник Laravel Horizon обробляє імпорт, сповіщення та заплановану автоматизацію. Усі дані зберігаються в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Relaticle
Нативна підтримка ШІ-агента
30 вбудованих інструментів протоколу контексту моделі дозволяють агентам ШІ створювати контакти, оновлювати воронки продажів та запитувати дані CRM безпосередньо без спеціальних інтеграцій.
Контакти і воронки
Керуйте контактами, компаніями, угодами та воронками продажів у структурованій CRM-системі, розробленій для команд, яким потрібен надійний облік кожного взаємозв'язку з клієнтами.
Повний REST API
Повний REST API надає доступ до всіх об'єктів CRM для сценаріїв автоматизації, сторонніх інтеграцій та спеціальних звітів без доступу до веб-інтерфейсу.
Обробка фонових завдань
Laravel Horizon обробляє поставлені в чергу завдання для імпорту, сповіщень та запланованих завдань, не блокуючи веб-інтерфейс під час інтенсивних операцій.
OAuth Авторизація через соцмережі
Члени команди входять за допомогою акаунтів GitHub або Google, що усуває необхідність керувати окремим набором облікових даних для CRM.
Чому варто запускати Relaticle у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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