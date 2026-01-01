Встановлення Tracearr в один клік.
Єдина панель моніторингу потоків для Plex, Jellyfin та Emby з аналітикою в реальному часі та виявленням спільного використання облікових записів.
Виберіть тариф VPS для Tracearr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tracearr
Tracearr — це платформа моніторингу з відкритим кодом, яка об'єднує Plex, Jellyfin та Emby в єдиній інформаційній панелі. Відстежуйте активні потоки в реальному часі, переглядайте повну історію сеансів з геоданими та заглиблюйтесь в аналітику бібліотеки — і все це без використання кількох інструментів.
На відміну від Tautulli або Jellystat, Tracearr працює одночасно з усіма трьома основними медіасерверами. Його вбудований механізм виявлення спільного доступу використовує шість типів правил — включно з неможливим переміщенням та швидкістю пристрою — для автоматичного позначення підозрілої активності облікового запису, захищаючи ваш сервер від зловживань.
Ключові характеристики Tracearr
Багатосерверна панель управління
Підключіть Plex, Jellyfin та Emby до єдиного інтерфейсу та відстежуйте всі сервери з єдиної панелі керування.
Виявлення спільного доступу
Шість типів правил — включно з неможливими переміщеннями та лімітами одночасних потоків — автоматично позначають і оцінюють підозрілу активність облікового запису.
Потокова аналітика
Дивіться, хто що дивився, коли і на якому пристрої, з розбивкою за кодеками, співвідношенням транскодування та використанням трафіку за сеанс.
Аналітика бібліотеки
Виділені сторінки для якісного розповсюдження, рентабельності інвестицій у зберігання, виявлення дублікатів та показників залученості по всій вашій медіаколекції.
Сповіщення в реальному часі
Вебхуки Discord та спеціальні сповіщення спрацьовують миттєво, коли спрацьовують правила спільного доступу або падає рівень довіри користувачів.
Імпорт даних
Перенесіть наявну історію переглядів з Tautulli або Jellystat, щоб почати з повним контекстом, а не з чистого аркуша.
Чому варто запускати Tracearr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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