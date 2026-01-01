Tracearr — це платформа моніторингу з відкритим кодом, яка об'єднує Plex, Jellyfin та Emby в єдиній інформаційній панелі. Відстежуйте активні потоки в реальному часі, переглядайте повну історію сеансів з геоданими та заглиблюйтесь в аналітику бібліотеки — і все це без використання кількох інструментів.

На відміну від Tautulli або Jellystat, Tracearr працює одночасно з усіма трьома основними медіасерверами. Його вбудований механізм виявлення спільного доступу використовує шість типів правил — включно з неможливим переміщенням та швидкістю пристрою — для автоматичного позначення підозрілої активності облікового запису, захищаючи ваш сервер від зловживань.