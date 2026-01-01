Знижка до 68% на Apache ShenYu

Розгорніть Apache ShenYu в один клік.

Високопродуктивний нативний API-шлюз Java для проксі-сервісів, конвертації протоколів та управління API у великих масштабах.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Apache ShenYu в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache ShenYu

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache ShenYu

Apache ShenYu — це API-шлюз з відкритим вихідним кодом, написаний на Java, створений для мікросервісних середовищ, які вимагають високої пропускної здатності та низької затримки. Він діє як єдина точка входу для маршрутизації, перетворення протоколів та управління трафіком між сервісами, побудованими на Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket тощо. Архітектура плагінів з гарячою заміною дозволяє вмикати або вимикати політики контролю трафіку — обмеження швидкості, автентифікацію, WAF, розрив ланцюга — без перезапуску шлюзу.

Вбудована консоль адміністратора надає вашій команді видимість у реальному часі та динамічний контроль над правилами маршрутизації, селекторами та системними дозволами через панель керування на основі браузера. Самостійне розміщення ShenYu на власному VPS зберігає API-трафік у вашій інфраструктурі, усуває витрати на вихід з хмари за кожен запит і дозволяє застосовувати політики управління, не покладаючись на керований сервіс API-шлюзу.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache ShenYu

Плагіни з гарячою заміною

Увімкніть, вимкніть або переналаштуйте плагіни трафіку — обмеження швидкості, автентифікацію, WAF та інше — під час роботи без перезапуску шлюзу або переривання активного трафіку.

Багатопротокольна підтримка

Проксіюйте запити через Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket та MQTT з єдиної точки входу шлюзу.

Динамічне керування рухом

Визначте селектори маршрутизації та правила через адміністративний інтерфейс, які набувають чинності негайно, надаючи операційним командам детальний контроль над тим, який вихідний сервер отримує кожен запит.

Вбудована спостережуваність

Інтеграції розподіленого трасування, експорту метрик та структурованого журналювання надають вам наскрізну видимість щодо затримки API та частоти помилок у всіх проксованих сервісах.

OAuth 2.0 і JWT автентифікація

Захистіть API за допомогою OAuth 2.0, перевірки токенів JWT або спеціальної перевірки підпису на рівні шлюзу, перш ніж запити досягнуть сервісів бекенду.

Чому варто запускати Apache ShenYu у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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