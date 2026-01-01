Розгорніть Apache ShenYu в один клік.
Високопродуктивний нативний API-шлюз Java для проксі-сервісів, конвертації протоколів та управління API у великих масштабах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache ShenYu
Apache ShenYu — це API-шлюз з відкритим вихідним кодом, написаний на Java, створений для мікросервісних середовищ, які вимагають високої пропускної здатності та низької затримки. Він діє як єдина точка входу для маршрутизації, перетворення протоколів та управління трафіком між сервісами, побудованими на Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket тощо. Архітектура плагінів з гарячою заміною дозволяє вмикати або вимикати політики контролю трафіку — обмеження швидкості, автентифікацію, WAF, розрив ланцюга — без перезапуску шлюзу.
Вбудована консоль адміністратора надає вашій команді видимість у реальному часі та динамічний контроль над правилами маршрутизації, селекторами та системними дозволами через панель керування на основі браузера. Самостійне розміщення ShenYu на власному VPS зберігає API-трафік у вашій інфраструктурі, усуває витрати на вихід з хмари за кожен запит і дозволяє застосовувати політики управління, не покладаючись на керований сервіс API-шлюзу.
Ключові характеристики Apache ShenYu
Плагіни з гарячою заміною
Увімкніть, вимкніть або переналаштуйте плагіни трафіку — обмеження швидкості, автентифікацію, WAF та інше — під час роботи без перезапуску шлюзу або переривання активного трафіку.
Багатопротокольна підтримка
Проксіюйте запити через Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket та MQTT з єдиної точки входу шлюзу.
Динамічне керування рухом
Визначте селектори маршрутизації та правила через адміністративний інтерфейс, які набувають чинності негайно, надаючи операційним командам детальний контроль над тим, який вихідний сервер отримує кожен запит.
Вбудована спостережуваність
Інтеграції розподіленого трасування, експорту метрик та структурованого журналювання надають вам наскрізну видимість щодо затримки API та частоти помилок у всіх проксованих сервісах.
OAuth 2.0 і JWT автентифікація
Захистіть API за допомогою OAuth 2.0, перевірки токенів JWT або спеціальної перевірки підпису на рівні шлюзу, перш ніж запити досягнуть сервісів бекенду.
Чому варто запускати Apache ShenYu у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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