Apache ShenYu — це API-шлюз з відкритим вихідним кодом, написаний на Java, створений для мікросервісних середовищ, які вимагають високої пропускної здатності та низької затримки. Він діє як єдина точка входу для маршрутизації, перетворення протоколів та управління трафіком між сервісами, побудованими на Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket тощо. Архітектура плагінів з гарячою заміною дозволяє вмикати або вимикати політики контролю трафіку — обмеження швидкості, автентифікацію, WAF, розрив ланцюга — без перезапуску шлюзу.

Вбудована консоль адміністратора надає вашій команді видимість у реальному часі та динамічний контроль над правилами маршрутизації, селекторами та системними дозволами через панель керування на основі браузера. Самостійне розміщення ShenYu на власному VPS зберігає API-трафік у вашій інфраструктурі, усуває витрати на вихід з хмари за кожен запит і дозволяє застосовувати політики управління, не покладаючись на керований сервіс API-шлюзу.