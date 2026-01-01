Встановлення Komga в один клік.
Медіасервер із самостійним розміщенням для коміксів, манги, журналів та електронних книг з підтримкою OPDS, Kobo Sync та KOReader Sync.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Komga
Komga – це медіасервер з відкритим вихідним кодом, спеціально розроблений для коміксів, манги, BDs, журналів та електронних книг. Він сканує вашу бібліотеку форматів CBZ, CBR, EPUB, PDF та інших архівних форматів, витягує метадані, генерує мініатюри та надає доступ до всього цього через швидкий веб-рідер, а також канали OPDS, Kobo Sync та KOReader Sync для нативних застосунків та пристроїв з електронним чорнилом.
Самостійне розміщення Komga на вашому VPS перетворює будь-яку папку з файлами коміксів та манги на приватну, зручну для мобільних пристроїв бібліотеку, яку можна читати з будь-якого місця — в інтернеті, на пристрої Kobo або KOReader з електронним чорнилом, або через OPDS-сумісні застосунки, такі як Panels, Chunky та KyBook. Немає абонентської плати, DRM, і жодна платформа не вирішує, що залишається у вашій бібліотеці.
Ключові характеристики Komga
Комікси та формати електронних книг
Підтримує CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB та PDF нативно, з вилученням метаданих з ComicInfo.xml, EPUB OPF та тегів ComicRack.
Вбудований веб-зчитувач
Швидкий, адаптивний веб-рідер з двосторінковим режимом, макетами за шириною та за висотою, а також синхронізацією прогресу читання між пристроями.
OPDS канали
Кінцеві точки OPDS v1 та v2 роблять Komga сумісною з нативними програмами для читання, такими як Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader та десятками інших з коробки.
Синхронізація Kobo та KOReader
Вбудована підтримка синхронізації Kobo та KOReader надсилає новий контент і запам'ятовує позицію читання на пристроях з електронними чорнилами без ручного завантаження файлів.
Автоматичне сканування бібліотек
Відстеження файлової системи в реальному часі, а також заплановані сканування синхронізують бібліотеку, коли ви додаєте нові файли коміксів та електронних книг до папки з даними.
Багатокористувацький і спільний доступ
Бібліотеки для кожного користувача, вікові обмеження та ролі спільного доступу лише для читання дозволяють сім'ям або читацьким групам ділитися одним сервером, не заважаючи один одному.
Чому варто запускати Komga у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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