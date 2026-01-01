Знижка до 68% на Komga

Встановлення Komga в один клік.

Медіасервер із самостійним розміщенням для коміксів, манги, журналів та електронних книг з підтримкою OPDS, Kobo Sync та KOReader Sync.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Komga в один клік.

Виберіть тариф VPS для Komga

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Komga

Komga – це медіасервер з відкритим вихідним кодом, спеціально розроблений для коміксів, манги, BDs, журналів та електронних книг. Він сканує вашу бібліотеку форматів CBZ, CBR, EPUB, PDF та інших архівних форматів, витягує метадані, генерує мініатюри та надає доступ до всього цього через швидкий веб-рідер, а також канали OPDS, Kobo Sync та KOReader Sync для нативних застосунків та пристроїв з електронним чорнилом.

Самостійне розміщення Komga на вашому VPS перетворює будь-яку папку з файлами коміксів та манги на приватну, зручну для мобільних пристроїв бібліотеку, яку можна читати з будь-якого місця — в інтернеті, на пристрої Kobo або KOReader з електронним чорнилом, або через OPDS-сумісні застосунки, такі як Panels, Chunky та KyBook. Немає абонентської плати, DRM, і жодна платформа не вирішує, що залишається у вашій бібліотеці.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Komga

Комікси та формати електронних книг

Підтримує CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB та PDF нативно, з вилученням метаданих з ComicInfo.xml, EPUB OPF та тегів ComicRack.

Вбудований веб-зчитувач

Швидкий, адаптивний веб-рідер з двосторінковим режимом, макетами за шириною та за висотою, а також синхронізацією прогресу читання між пристроями.

OPDS канали

Кінцеві точки OPDS v1 та v2 роблять Komga сумісною з нативними програмами для читання, такими як Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader та десятками інших з коробки.

Синхронізація Kobo та KOReader

Вбудована підтримка синхронізації Kobo та KOReader надсилає новий контент і запам'ятовує позицію читання на пристроях з електронними чорнилами без ручного завантаження файлів.

Автоматичне сканування бібліотек

Відстеження файлової системи в реальному часі, а також заплановані сканування синхронізують бібліотеку, коли ви додаєте нові файли коміксів та електронних книг до папки з даними.

Багатокористувацький і спільний доступ

Бібліотеки для кожного користувача, вікові обмеження та ролі спільного доступу лише для читання дозволяють сім'ям або читацьким групам ділитися одним сервером, не заважаючи один одному.

Чому варто запускати Komga у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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