Komga – це медіасервер з відкритим вихідним кодом, спеціально розроблений для коміксів, манги, BDs, журналів та електронних книг. Він сканує вашу бібліотеку форматів CBZ, CBR, EPUB, PDF та інших архівних форматів, витягує метадані, генерує мініатюри та надає доступ до всього цього через швидкий веб-рідер, а також канали OPDS, Kobo Sync та KOReader Sync для нативних застосунків та пристроїв з електронним чорнилом.

Самостійне розміщення Komga на вашому VPS перетворює будь-яку папку з файлами коміксів та манги на приватну, зручну для мобільних пристроїв бібліотеку, яку можна читати з будь-якого місця — в інтернеті, на пристрої Kobo або KOReader з електронним чорнилом, або через OPDS-сумісні застосунки, такі як Panels, Chunky та KyBook. Немає абонентської плати, DRM, і жодна платформа не вирішує, що залишається у вашій бібліотеці.