Convoy — це шлюз вебхуків з відкритим вихідним кодом, розроблений для хмарних середовищ, створений для безпечного прийому, збереження, налагодження, доставки та керування мільйонами подій вебхуків у великих масштабах. Розроблений для інженерних команд, які надсилають події клієнтам або отримують події від третіх сторін, він вирішує операційні проблеми побудови надійної інфраструктури вебхуків — автоматичні повторні спроби, перевірка підпису, обробка недоставлених повідомлень та повна адміністративна панель для перевірки кожної доставки.

Самостійне розміщення Convoy зберігає корисні дані подій, кінцеві точки клієнтів та журнали доставки всередині вашого VPS, без оплати за кожну подію та без видимості вашого трафіку для третіх сторін. PostgreSQL та Redis постачаються попередньо налаштованими, тому шлюз готовий до робочих навантажень вебхуків з першого розгортання.