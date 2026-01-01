Розгортання Convoy в один клік.
Хмарний шлюз вебхуків з відкритим кодом для прийому, зберігання, налагодження та надійної доставки мільйонів подій вебхуків.
Виберіть тариф VPS для Convoy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Convoy
Convoy — це шлюз вебхуків з відкритим вихідним кодом, розроблений для хмарних середовищ, створений для безпечного прийому, збереження, налагодження, доставки та керування мільйонами подій вебхуків у великих масштабах. Розроблений для інженерних команд, які надсилають події клієнтам або отримують події від третіх сторін, він вирішує операційні проблеми побудови надійної інфраструктури вебхуків — автоматичні повторні спроби, перевірка підпису, обробка недоставлених повідомлень та повна адміністративна панель для перевірки кожної доставки.
Самостійне розміщення Convoy зберігає корисні дані подій, кінцеві точки клієнтів та журнали доставки всередині вашого VPS, без оплати за кожну подію та без видимості вашого трафіку для третіх сторін. PostgreSQL та Redis постачаються попередньо налаштованими, тому шлюз готовий до робочих навантажень вебхуків з першого розгортання.
Ключові характеристики Convoy
Надійна доставка
Автоматичні експоненційні та лінійні стратегії повторних спроб запобігають втраті подій вебхуків через тимчасові збої на кінцевих точках клієнтів.
Перевірка підпису
Підписуйте вихідні запити за допомогою HMAC та перевіряйте вхідні вебхуки, щоб кожна подія була довіреною для відправника та отримувача.
Адмін панель
Переглядайте, фільтруйте та відтворюйте кожну доставку вебхука з вбудованого інтерфейсу користувача без написання власних інструментів налагодження.
Двонаправлений шлюз
Виступає як вихідний видавець для клієнтів і як вхідний шлюз для безпечного отримання сторонніх вебхуків.
Масштабовані працівники
Окремі процеси веб-сервера та агента дозволяють незалежно масштабувати пропускну здатність для прийому та доставки в міру зростання обсягу подій.
Самостійний хостинг даних
Корисні дані вебхуків, секрети кінцевих точок та історія доставки залишаються у вашій інфраструктурі без комісій SaaS за кожну подію.
Чому варто запускати Convoy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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