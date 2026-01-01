Flarum — це платформа для форумів нового покоління, яка переосмислює онлайн-обговорення для сучасного Інтернету. Створена з підходом mobile-first, вона забезпечує елегантний, швидкий та інтуїтивно зрозумілий досвід, що заохочує змістовні розмови. На відміну від традиційного програмного забезпечення для форумів, яке здається застарілим і громіздким, Flarum поєднує оновлення в реальному часі, нескінченну прокрутку та потужну систему розширень в чистому інтерфейсі без відволікаючих факторів.

Самостійний хостинг Flarum на власному VPS дає вам повний контроль над даними вашої спільноти, без плати за користувача та свободу встановлювати будь-яке з понад 200 розширень спільноти. Завдяки MySQL, що обробляє зберігання даних, та наявності понад 41 пакету перекладів, Flarum масштабується від нішевих груп за інтересами до великих професійних спільнот.