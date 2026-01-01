Розгорніть Flarum в один клік.
Сучасне й елегантне форумне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для створення активних та процвітаючих онлайн-спільнот.
Виберіть тариф VPS для Flarum
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Flarum
Flarum — це платформа для форумів нового покоління, яка переосмислює онлайн-обговорення для сучасного Інтернету. Створена з підходом mobile-first, вона забезпечує елегантний, швидкий та інтуїтивно зрозумілий досвід, що заохочує змістовні розмови. На відміну від традиційного програмного забезпечення для форумів, яке здається застарілим і громіздким, Flarum поєднує оновлення в реальному часі, нескінченну прокрутку та потужну систему розширень в чистому інтерфейсі без відволікаючих факторів.
Самостійний хостинг Flarum на власному VPS дає вам повний контроль над даними вашої спільноти, без плати за користувача та свободу встановлювати будь-яке з понад 200 розширень спільноти. Завдяки MySQL, що обробляє зберігання даних, та наявності понад 41 пакету перекладів, Flarum масштабується від нішевих груп за інтересами до великих професійних спільнот.
Ключові характеристики Flarum
Мобільно-орієнтований дизайн
Адаптивний інтерфейс, розроблений з нуля для мобільних пристроїв, забезпечуючи плавний досвід на екранах будь-якого розміру.
Багата екосистема розширень
Понад 200 розширень спільноти дозволяють додавати вхід через соцмережі, підписки, опитування та багато іншого, не змінюючи основний код.
Оновлення в реальному часі
Обговорення оновлюються наживо без оновлення сторінки, зберігаючи розмови швидкими та захопливими для активних спільнот.
Організація за тегами
Гнучка система тегів дозволяє класифікувати обговорення та дозволяти користувачам стежити лише за тими темами, які їх цікавлять.
Потужна модерація
Вбудовані засоби позначення, блокування та керування користувачами надають модераторам детальний контроль над станом спільноти.
Чому варто запускати Flarum у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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