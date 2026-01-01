Розгорніть ownCloud в один клік.
Платформа для синхронізації та обміну файлами з відкритим вихідним кодом, яка надає вам приватну хмару для документів, фотографій та даних.
Виберіть тариф VPS для ownCloud
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ownCloud
ownCloud — це самостійно розміщена платформа для синхронізації та обміну файлами, яка забезпечує зручність хмарного сховища — доступ з будь-якого місця, синхронізацію між пристроями, обмін з колегами — повністю у вашій власній інфраструктурі. На відміну від Google Drive або Dropbox, ownCloud зберігає ваші файли на вашому власному сервері, зберігаючи конфіденційні документи та дані під вашим прямим контролем.
Використовується компаніями, університетами та людьми, які дбають про конфіденційність, по всьому світу, ownCloud підтримує версіонування файлів, детальні дозволи на спільний доступ та клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android. Це розгортання включає MariaDB для надійного зберігання даних та Redis для кешування продуктивності.
Ключові характеристики ownCloud
Міжпристроєва синхронізація
Настільні клієнти для Windows, macOS та Linux, а також застосунки для iOS та Android автоматично синхронізують файли на всіх ваших пристроях.
Деталізований обмін файлами
Діліться файлами та папками з внутрішніми користувачами або зовнішніми гостями, з контролем над дозволами на перегляд, редагування, повторне поширення та термінами дії посилань.
Версії файлів
Кожне редагування файлу створює нову версію, яку можна переглядати та відновлювати, захищаючи від випадкових перезаписів та втрати даних.
Доступ WebDAV
Підключіть ownCloud як мережевий диск на будь-якій операційній системі, використовуючи вбудований WebDAV-сервер, без встановлення спеціального клієнта синхронізації.
Маркетплейс додатків
Розширюйте функціонал за допомогою додатків для редагування офісних документів, антивірусного сканування, LDAP-автентифікації та двофакторного входу з маркетплейсу ownCloud.
Чому варто запускати ownCloud у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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