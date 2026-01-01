ownCloud — це самостійно розміщена платформа для синхронізації та обміну файлами, яка забезпечує зручність хмарного сховища — доступ з будь-якого місця, синхронізацію між пристроями, обмін з колегами — повністю у вашій власній інфраструктурі. На відміну від Google Drive або Dropbox, ownCloud зберігає ваші файли на вашому власному сервері, зберігаючи конфіденційні документи та дані під вашим прямим контролем.

Використовується компаніями, університетами та людьми, які дбають про конфіденційність, по всьому світу, ownCloud підтримує версіонування файлів, детальні дозволи на спільний доступ та клієнти синхронізації для Windows, macOS, Linux, iOS та Android. Це розгортання включає MariaDB для надійного зберігання даних та Redis для кешування продуктивності.