Знижка до 68% на TeamMapper

Розгорніть TeamMapper в один клік.

Інструмент для створення ментальних карт на власному хостингу, що дозволяє командам спільно в реальному часі проводити мозковий штурм, планувати та структурувати ідеї.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть TeamMapper в один клік.

Виберіть тариф VPS для TeamMapper

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою TeamMapper

TeamMapper — це програма для створення ментальних карт з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє командам створювати, ділитися та редагувати ментальні карти разом у реальному часі через WebSockets. Створений як наступник припиненого проєкту mindmapp, він зосереджений на співпраці без необхідності облікових записів користувачів — поділіться посиланням з дозволами лише для перегляду або редагування, і члени команди зможуть негайно приєднатися до сесії.

Самостійне розміщення TeamMapper на власному VPS зберігає сесії мозкового штурму, плани проєктів та командні знання повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. За замовчуванням, ментальні карти автоматично видаляються через 30 днів для відповідності GDPR, а настроюване вікно зберігання дозволяє командам у регульованих середовищах налаштовувати поведінку конфіденційності відповідно до їхніх власних політик, не покладаючись на стороннього постачальника SaaS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики TeamMapper

Співпраця в реальному часі

Сесії на базі WebSocket дозволяють кільком членам команди одночасно редагувати одну й ту саму інтелект-карту, а зміни миттєво відображаються для всіх, хто підключений до неї.

Без спільного доступу

Поділіться ментальною картою за посиланням або QR-кодом, надавши дозволи лише для перегляду або для редагування — гості можуть приєднатися без створення облікового запису чи входу.

Розширене налаштування вузла

Додайте зображення, іконки, кольори, стилі шрифтів та гіперпосилання до вузлів, щоб перетворити плоскі схеми на візуально структуровані діаграми, придатні для презентацій.

Імпорт та Експорт

Переміщуйте ментальні карти в TeamMapper та з нього, використовуючи формати JSON, Mermaid, SVG, PDF або PNG для обміну з зацікавленими сторонами або офлайн-архівування.

Дружні до GDPR налаштування за замовчуванням

Майнд-карти автоматично видаляються після настроюваного періоду зберігання (за замовчуванням 30 днів), допомагаючи командам дотримуватися вимог конфіденційності без ручного очищення.

Скасувати та швидкі клавіші

Повна історія скасування/повтору та комплексний набір клавіатурних скорочень забезпечують швидку роботу редактора для досвідчених користувачів, які створюють великі або глибоко вкладені ментальні карти.

Чому варто запускати TeamMapper у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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