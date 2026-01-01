TeamMapper — це програма для створення ментальних карт з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє командам створювати, ділитися та редагувати ментальні карти разом у реальному часі через WebSockets. Створений як наступник припиненого проєкту mindmapp, він зосереджений на співпраці без необхідності облікових записів користувачів — поділіться посиланням з дозволами лише для перегляду або редагування, і члени команди зможуть негайно приєднатися до сесії.

Самостійне розміщення TeamMapper на власному VPS зберігає сесії мозкового штурму, плани проєктів та командні знання повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. За замовчуванням, ментальні карти автоматично видаляються через 30 днів для відповідності GDPR, а настроюване вікно зберігання дозволяє командам у регульованих середовищах налаштовувати поведінку конфіденційності відповідно до їхніх власних політик, не покладаючись на стороннього постачальника SaaS.