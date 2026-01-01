Розгорніть TeamMapper в один клік.
Інструмент для створення ментальних карт на власному хостингу, що дозволяє командам спільно в реальному часі проводити мозковий штурм, планувати та структурувати ідеї.
Виберіть тариф VPS для TeamMapper
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TeamMapper
TeamMapper — це програма для створення ментальних карт з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє командам створювати, ділитися та редагувати ментальні карти разом у реальному часі через WebSockets. Створений як наступник припиненого проєкту mindmapp, він зосереджений на співпраці без необхідності облікових записів користувачів — поділіться посиланням з дозволами лише для перегляду або редагування, і члени команди зможуть негайно приєднатися до сесії.
Самостійне розміщення TeamMapper на власному VPS зберігає сесії мозкового штурму, плани проєктів та командні знання повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте. За замовчуванням, ментальні карти автоматично видаляються через 30 днів для відповідності GDPR, а настроюване вікно зберігання дозволяє командам у регульованих середовищах налаштовувати поведінку конфіденційності відповідно до їхніх власних політик, не покладаючись на стороннього постачальника SaaS.
Ключові характеристики TeamMapper
Співпраця в реальному часі
Сесії на базі WebSocket дозволяють кільком членам команди одночасно редагувати одну й ту саму інтелект-карту, а зміни миттєво відображаються для всіх, хто підключений до неї.
Без спільного доступу
Поділіться ментальною картою за посиланням або QR-кодом, надавши дозволи лише для перегляду або для редагування — гості можуть приєднатися без створення облікового запису чи входу.
Розширене налаштування вузла
Додайте зображення, іконки, кольори, стилі шрифтів та гіперпосилання до вузлів, щоб перетворити плоскі схеми на візуально структуровані діаграми, придатні для презентацій.
Імпорт та Експорт
Переміщуйте ментальні карти в TeamMapper та з нього, використовуючи формати JSON, Mermaid, SVG, PDF або PNG для обміну з зацікавленими сторонами або офлайн-архівування.
Дружні до GDPR налаштування за замовчуванням
Майнд-карти автоматично видаляються після настроюваного періоду зберігання (за замовчуванням 30 днів), допомагаючи командам дотримуватися вимог конфіденційності без ручного очищення.
Скасувати та швидкі клавіші
Повна історія скасування/повтору та комплексний набір клавіатурних скорочень забезпечують швидку роботу редактора для досвідчених користувачів, які створюють великі або глибоко вкладені ментальні карти.
Чому варто запускати TeamMapper у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.