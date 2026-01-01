Встановіть Inkscape в один клік.
Безплатний редактор векторної графіки з відкритим вихідним кодом, доступний з будь-якого браузера через хмарне робоче середовище.
Виберіть тариф VPS для Inkscape
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Inkscape
Inkscape – це провідний редактор векторної графіки з відкритим вихідним кодом для створення логотипів, іконок, ілюстрацій та технічних схем у форматі SVG. Цей шаблон запускає повноцінну настільну програму Inkscape через KasmVNC, роблячи її доступною з будь-якого сучасного браузера без локального встановлення.
Розміщення Inkscape на VPS надає вам постійний робочий простір для дизайну, який доступний на всіх ваших пристроях. Ваші власні розширення, палітри, шаблони та файли проєктів завжди доступні, а середовище захищене за допомогою HTTPS з автентифікацією за паролем — VPN або синхронізація робочого столу не потрібні.
Ключові характеристики Inkscape
Робочий стіл, доступний через браузер
Повноцінний застосунок Inkscape працює у вашому браузері через KasmVNC, надаючи вам доступ до вашого робочого простору для дизайну з будь-якого пристрою.
Редагування SVG-Native
Inkscape працює безпосередньо з геометрією SVG, тому ілюстрації масштабуються до будь-якої роздільної здатності без втрати якості — ідеально для вебу та друку.
Розширене редагування вузлів
Точні інструменти для маніпуляції кривими Безьє та вузлами дають вам повний контроль над контурами для детальної ілюстрації та роботи з іконками.
Розширення та Скриптинг
Сотні вбудованих і спільнотних розширень забезпечують автоматизацію, користувацькі ефекти та інтеграції робочих процесів безпосередньо в Inkscape.
Постійне робоче місце
Файли проекту, шрифти, палітри та налаштування зберігаються між сеансами в іменованому томі Docker, витримуючи перезапуски та оновлення контейнерів.
Чому варто запускати Inkscape у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування