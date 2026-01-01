Inkscape – це провідний редактор векторної графіки з відкритим вихідним кодом для створення логотипів, іконок, ілюстрацій та технічних схем у форматі SVG. Цей шаблон запускає повноцінну настільну програму Inkscape через KasmVNC, роблячи її доступною з будь-якого сучасного браузера без локального встановлення.

Розміщення Inkscape на VPS надає вам постійний робочий простір для дизайну, який доступний на всіх ваших пристроях. Ваші власні розширення, палітри, шаблони та файли проєктів завжди доступні, а середовище захищене за допомогою HTTPS з автентифікацією за паролем — VPN або синхронізація робочого столу не потрібні.