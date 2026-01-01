Web-Check — це інструмент для OSINT та аналізу вебсайтів з відкритим вихідним кодом, який агрегує інформацію з понад 50 модулів в єдиний звіт про домен. Введіть будь-яку URL-адресу, щоб миттєво переглянути записи DNS, деталі SSL-сертифікатів, відкриті порти, заголовки безпеки HTTP, відбитки технологій, дані WHOIS та конфігурацію безпеки електронної пошти.

Самостійне розміщення Web-Check на VPS надає командам безпеки та розробникам приватний інструмент аналізу без обмежень швидкості або використання, що накладаються публічними екземплярами. Він корисний для перевірок безпеки перед розгортанням, конкурентного аналізу, розвідки під час тестування на проникнення та перевірки правильності конфігурації власної інфраструктури.