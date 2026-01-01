Розгорнути Web-Check як одноклікову інсталяцію.
Інструмент OSINT для комплексного аналізу вебсайтів, що охоплює DNS, SSL, порти, заголовки безпеки та технологічний стек за один пошук.
Виберіть тариф VPS для Web-Check
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Web-Check
Web-Check — це інструмент для OSINT та аналізу вебсайтів з відкритим вихідним кодом, який агрегує інформацію з понад 50 модулів в єдиний звіт про домен. Введіть будь-яку URL-адресу, щоб миттєво переглянути записи DNS, деталі SSL-сертифікатів, відкриті порти, заголовки безпеки HTTP, відбитки технологій, дані WHOIS та конфігурацію безпеки електронної пошти.
Самостійне розміщення Web-Check на VPS надає командам безпеки та розробникам приватний інструмент аналізу без обмежень швидкості або використання, що накладаються публічними екземплярами. Він корисний для перевірок безпеки перед розгортанням, конкурентного аналізу, розвідки під час тестування на проникнення та перевірки правильності конфігурації власної інфраструктури.
Ключові характеристики Web-Check
50+ модулів аналізу
Перевірка одного домену виконує понад 50 перевірок, що охоплюють DNS, SSL, порти, заголовки, файли cookie, перенаправлення та багато іншого одночасно.
Аудит заголовків безпеки
Перевірте, які заголовки безпеки HTTP присутні або відсутні, щоб виявити прогалини в посиленні захисту, перш ніж вони стануть вразливостями.
Ідентифікація технологій
Визначте вебсервер, CMS, фреймворки, інструменти аналітики та CDN, які використовує вебсайт, за сигнатурами його відповідей.
Перевірки безпеки пошти
Перевірте конфігурацію записів SPF, DKIM, DMARC та MX, щоб оцінити ризик спуфінгу електронної пошти для будь-якого домену.
Деталі SSL-сертифіката
Переглянути видавця сертифіката, термін дії, SAN та дійсність ланцюжка, щоб підтвердити, що HTTPS правильно налаштований і не прострочений.
Чому варто запускати Web-Check у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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