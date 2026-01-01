Розгорніть Pydio Cells одним кліком.
Платформа для обміну файлами та співпраці над документами з самостійним розміщенням, з командними робочими просторами, публічними посиланнями та сучасним веб-інтерфейсом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pydio Cells
Pydio Cells — це самостійно розміщувана платформа для спільної роботи з контентом — сучасний наступник PydioShare. Вона поєднує безпечний обмін файлами, командні робочі простори, генерацію публічних посилань, попередній перегляд документів у браузері та детальний контроль доступу завдяки швидкому бекенду на Go та відшліфованому веб-інтерфейсу, який успішно конкурує з комерційними пропозиціями, такими як Box, Dropbox Business та SharePoint.
Самостійне розміщення Pydio Cells на VPS дозволяє повністю контролювати ваші конфіденційні документи, командні робочі простори та зовнішні посилання для спільного доступу, без плати за користувача, без обмежень на обсяг сховища та без сторонніх платформ, які можуть змінити умови або ціни в будь-який момент.
Ключові характеристики Pydio Cells
Робочі простори команди та ролі
Створюйте робочі простори для кожної команди з деталізованим контролем доступу на основі ролей, щоб потрібні люди бачили потрібні папки без ручного керування дозволами.
Загальнодоступні посилання для спільного доступу
Створюйте посилання для завантаження або вивантаження, якими можна ділитися, з додатковими паролями, термінами дії та обмеженнями завантажень — ідеально підходить для надсилання файлів зовнішнім клієнтам.
Попередній перегляд файлу в браузері
Переглядайте PDF-файли, зображення, відео, аудіо та документи Office безпосередньо в браузері без попереднього завантаження або встановлення вбудованих програм перегляду.
Доступ до WebDAV та S3
Підключайтеся з десктопних клієнтів синхронізації, мобільних застосунків та інструментів, сумісних з S3, щоб один і той же вміст був доступний у всіх робочих процесах.
Стрічки активності та пошук
Потоки активності для кожного робочого простору, а також повнотекстовий пошук по документах допомагають командам бути в курсі змін і швидко знаходити контент.
Чому варто запускати Pydio Cells у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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