Pydio Cells — це самостійно розміщувана платформа для спільної роботи з контентом — сучасний наступник PydioShare. Вона поєднує безпечний обмін файлами, командні робочі простори, генерацію публічних посилань, попередній перегляд документів у браузері та детальний контроль доступу завдяки швидкому бекенду на Go та відшліфованому веб-інтерфейсу, який успішно конкурує з комерційними пропозиціями, такими як Box, Dropbox Business та SharePoint.

Самостійне розміщення Pydio Cells на VPS дозволяє повністю контролювати ваші конфіденційні документи, командні робочі простори та зовнішні посилання для спільного доступу, без плати за користувача, без обмежень на обсяг сховища та без сторонніх платформ, які можуть змінити умови або ціни в будь-який момент.