Встановлення Bluesky PDS в один клік.
Self-hosted персональний сервер даних для мережі Bluesky, що дає вам повне володіння вашою соціальною ідентичністю та контентом.
Виберіть тариф VPS для Bluesky PDS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) є основоположним компонентом для участі в соціальній мережі Bluesky на ваших власних умовах. Побудований на AT Protocol, він зберігає ваш соціальний граф, дописи та медіа, керує вашою децентралізованою ідентичністю (DID) та синхронізується з ширшою мережею Bluesky — і все це без залежності від будь-якої окремої компанії чи платформи.
Запуск власного PDS означає, що ваш контент і зв'язки з підписниками є портативними: якщо ви коли-небудь зміните хостинг-провайдера, ваші дані перемістяться разом з вами. Це розгортання включає постійне сховище, інструмент керування pdsadmin та повну інтеграцію з сервісами Bluesky relay і app view, щоб ви могли використовувати будь-який сумісний з Bluesky клієнт одразу після налаштування.
Ключові характеристики Bluesky PDS
Повна власність даних
Ваші дописи, вподобання та соціальний граф зберігаються на вашому власному сервері за протоколом AT, що робить їх повністю портативними та незалежними від будь-якої окремої платформи.
Децентралізована ідентичність
PDS керує вашим DID (Децентралізованим ідентифікатором), надаючи вам постійну, самосуверенну ідентичність, яку неможливо відкликати стороннім сервісом.
Власні доменні налаштування
Розмістіть свій Bluesky handle на власному домені, зміцнюючи свою ідентичність і роблячи вашу присутність безпомилково впізнаваною.
Повна мережева сумісність
Автоматично синхронізується з ретранслятором Bluesky, щоб ваш контент з'являвся у глобальній стрічці та був доступний з будь-якого клієнта або застосунку Bluesky.
Вбудовані інструменти адміністратора
Комплектний інструмент pdsadmin дозволяє керувати обліковими записами, обертати ключі та виконувати завдання адміністрування сервера безпосередньо з командного рядка.
Чому варто запускати Bluesky PDS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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