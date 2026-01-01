Bluesky PDS (Personal Data Server) є основоположним компонентом для участі в соціальній мережі Bluesky на ваших власних умовах. Побудований на AT Protocol, він зберігає ваш соціальний граф, дописи та медіа, керує вашою децентралізованою ідентичністю (DID) та синхронізується з ширшою мережею Bluesky — і все це без залежності від будь-якої окремої компанії чи платформи.

Запуск власного PDS означає, що ваш контент і зв'язки з підписниками є портативними: якщо ви коли-небудь зміните хостинг-провайдера, ваші дані перемістяться разом з вами. Це розгортання включає постійне сховище, інструмент керування pdsadmin та повну інтеграцію з сервісами Bluesky relay і app view, щоб ви могли використовувати будь-який сумісний з Bluesky клієнт одразу після налаштування.