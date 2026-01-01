Buildbot — це фреймворк безперервної інтеграції та доставки на базі Python, який автоматизує збірку, тестування та розгортання програмного забезпечення. На відміну від спеціалізованих хмарних CI-сервісів, Buildbot повністю конфігурується за допомогою коду Python — кожен тригер, планувальник, збирач та репортер визначається програмно, надаючи командам точний контроль над конвеєрами збірки без обмежень декларативних YAML-схем.

Самостійне розміщення Buildbot на VPS дозволяє зберігати інфраструктуру збірки на серверах, які ви контролюєте, без посекундної тарифікації, без обмежень на кількість репозиторіїв та без залежності від безперебійної роботи зовнішнього CI-провайдера. Архітектура "майстер-воркер" масштабується від одного воркера на невеликому VPS до десятків воркерів на виділених машинах, усі координуються з однієї центральної веб-панелі.