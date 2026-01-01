Розгорнути Buildbot в один клік.
Гнучкий фреймворк CI/CD з відкритим вихідним кодом для автоматизації збірок програмного забезпечення, тестування та розгортання на розподілених воркерах.
Виберіть тариф VPS для Buildbot
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Buildbot
Buildbot — це фреймворк безперервної інтеграції та доставки на базі Python, який автоматизує збірку, тестування та розгортання програмного забезпечення. На відміну від спеціалізованих хмарних CI-сервісів, Buildbot повністю конфігурується за допомогою коду Python — кожен тригер, планувальник, збирач та репортер визначається програмно, надаючи командам точний контроль над конвеєрами збірки без обмежень декларативних YAML-схем.
Самостійне розміщення Buildbot на VPS дозволяє зберігати інфраструктуру збірки на серверах, які ви контролюєте, без посекундної тарифікації, без обмежень на кількість репозиторіїв та без залежності від безперебійної роботи зовнішнього CI-провайдера. Архітектура "майстер-воркер" масштабується від одного воркера на невеликому VPS до десятків воркерів на виділених машинах, усі координуються з однієї центральної веб-панелі.
Ключові характеристики Buildbot
Налаштовані Python конвеєри
Визначте кожен крок збірки, тригер та сповіщення у коді Python для повної гнучкості, яку декларативні конфігурації YAML не можуть забезпечити.
Розподілена архітектура виконавців
Запускайте збірки на будь-якій кількості воркерів — локальних контейнерах, віддалених машинах або хмарних ВМ — усі координуються з одного головного вузла.
Панель керування конструктора сайтів
Відстежуйте історію збірок, прогрес у реальному часі та статус робітників з веб-інтерфейсу Buildbot за допомогою подань водоспаду, консолі та сітки.
Гнучкий графік
Запускайте збірки за коммітами коду, розкладами, ручними запитами або результатами попередніх збірок, використовуючи компоновані об'єкти планувальника.
REST API та репортери
Запитуйте стан збірки через REST API та надсилайте сповіщення на електронну пошту, Slack, перевірки стану GitHub або будь-яку користувацьку кінцеву точку вебхука.
Чому варто запускати Buildbot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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