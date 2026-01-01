OneDev — це комплексна самостійна платформа DevOps, яка об'єднує хостинг Git, автоматизацію CI/CD, відстеження проблем, дошки канбан та реєстр пакетів в одному застосунку. Її візуальний конструктор конвеєрів та функції інтелектуального аналізу коду роблять її доступною для розробників без глибоких знань DevOps, тоді як розширена мова запитів надає досвідченим користувачам точний контроль над збірками, проблемами та комітами.

Самостійне розміщення OneDev на вашому VPS означає необмежену кількість розробників за фіксованої вартості інфраструктури, з повним правом власності на ваш вихідний код та артефакти збірки. Цей шаблон містить PostgreSQL для надійного зберігання даних та доступ до сокета Docker, щоб OneDev міг запускати завдання CI/CD безпосередньо на вашому сервері.