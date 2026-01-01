Розгорнути OneDev за допомогою встановлення в один клік.
Універсальна самостійна платформа DevOps з хостингом Git, конвеєрами CI/CD, дошками канбан та реєстром пакетів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OneDev
OneDev — це комплексна самостійна платформа DevOps, яка об'єднує хостинг Git, автоматизацію CI/CD, відстеження проблем, дошки канбан та реєстр пакетів в одному застосунку. Її візуальний конструктор конвеєрів та функції інтелектуального аналізу коду роблять її доступною для розробників без глибоких знань DevOps, тоді як розширена мова запитів надає досвідченим користувачам точний контроль над збірками, проблемами та комітами.
Самостійне розміщення OneDev на вашому VPS означає необмежену кількість розробників за фіксованої вартості інфраструктури, з повним правом власності на ваш вихідний код та артефакти збірки. Цей шаблон містить PostgreSQL для надійного зберігання даних та доступ до сокета Docker, щоб OneDev міг запускати завдання CI/CD безпосередньо на вашому сервері.
Ключові характеристики OneDev
Хостинг Git і Огляд коду
Повноцінний Git-сервер з розширеною візуалізацією відмінностей, захистом гілок та контролем стратегій злиття для структурованого перегляду коду.
Візуальний CI/CD Конструктор
Створюйте та візуалізуйте пайплайни без написання YAML з нуля — перетягуйте кроки з повним експортом YAML для контролю версій.
Канбан і відстеження проблем
Вбудовані канбан-дошки та трекер завдань з налаштовуваними полями та розширеною мовою запитів для точної фільтрації.
Реєстр пакетів
Розміщуйте образи Docker та інші артефакти збірки в інтегрованому реєстрі разом із вашим кодом та конвеєрами.
Розумний код
Навігація за символами та семантичний пошук коду допомагають розробникам швидше зрозуміти незнайомі кодові бази.
Чому варто запускати OneDev у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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