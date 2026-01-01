Встановлення Pulsarr в один клік.
Монітор списку перегляду Plex у реальному часі, який синхронізується з Sonarr та Radarr за допомогою розумних правил маршрутизації контенту.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pulsarr
Pulsarr поєднує списки перегляду Plex із Sonarr та Radarr, перетворюючи кожне натискання "Додати до списку перегляду" у програмі Plex на автоматичний запит на завантаження — без другого інтерфейсу, окремих логінів та запрошень для кожного користувача. Він відстежує Plex у реальному часі для користувачів Plex Pass і переходить на поетапне опитування для всіх інших, а потім направляє кожен заголовок до відповідного екземпляра Sonarr або Radarr на основі визначених вами правил.
Самостійне розміщення Pulsarr на власному VPS зберігає дані списків перегляду, дозволи користувачів та ключі API arr під вашим контролем. Робочі процеси затвердження, квоти для кожного користувача, сповіщення Discord та синхронізація міток Plex працюють безперервно, не залежно від того, чи залишається домашній сервер онлайн.
Ключові характеристики Pulsarr
Синхронізація списку спостереження в реальному часі
Додавання до списку спостереження від користувачів Plex Pass викликають миттєві запити Sonarr або Radarr, з поетапним опитуванням, що охоплює облікові записи без Pass.
Розумна маршрутизація контенту
Створюйте правила АБО/ТА, використовуючи жанр, користувача, мову, рік, сертифікацію, рейтинги або потоковий сервіс, щоб маршрутизувати контент до правильного екземпляра arr.
Схвалення та квоти
Утримуйте запити для затвердження адміністратором та встановлюйте щоденні, щотижневі або щомісячні ліміти на користувача, щоб тримати черги завантажень під контролем.
Інтеграція бота Discord
Керуйте погодженнями, переглядайте статус запитів та запускайте дії безпосередньо з Discord, використовуючи інтерактивні слеш-команди.
Багатоекземплярна підтримка
Розповсюджуйте контент між кількома екземплярами Sonarr та Radarr із синхронізованим тегуванням, щоб ви завжди знали, який користувач що запитував.
Гнучкі сповіщення
Надсилайте оновлення через мобільні push-сповіщення Plex, Discord, вебхуки або понад 80 сервісів через Apprise, коли контент з'являється у вашій бібліотеці.
Чому варто запускати Pulsarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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