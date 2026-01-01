Pulsarr поєднує списки перегляду Plex із Sonarr та Radarr, перетворюючи кожне натискання "Додати до списку перегляду" у програмі Plex на автоматичний запит на завантаження — без другого інтерфейсу, окремих логінів та запрошень для кожного користувача. Він відстежує Plex у реальному часі для користувачів Plex Pass і переходить на поетапне опитування для всіх інших, а потім направляє кожен заголовок до відповідного екземпляра Sonarr або Radarr на основі визначених вами правил.

Самостійне розміщення Pulsarr на власному VPS зберігає дані списків перегляду, дозволи користувачів та ключі API arr під вашим контролем. Робочі процеси затвердження, квоти для кожного користувача, сповіщення Discord та синхронізація міток Plex працюють безперервно, не залежно від того, чи залишається домашній сервер онлайн.