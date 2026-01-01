Знижка до 68% на Pulsarr

Встановлення Pulsarr в один клік.

Монітор списку перегляду Plex у реальному часі, який синхронізується з Sonarr та Radarr за допомогою розумних правил маршрутизації контенту.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Встановлення Pulsarr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Pulsarr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Pulsarr

Pulsarr поєднує списки перегляду Plex із Sonarr та Radarr, перетворюючи кожне натискання "Додати до списку перегляду" у програмі Plex на автоматичний запит на завантаження — без другого інтерфейсу, окремих логінів та запрошень для кожного користувача. Він відстежує Plex у реальному часі для користувачів Plex Pass і переходить на поетапне опитування для всіх інших, а потім направляє кожен заголовок до відповідного екземпляра Sonarr або Radarr на основі визначених вами правил.

Самостійне розміщення Pulsarr на власному VPS зберігає дані списків перегляду, дозволи користувачів та ключі API arr під вашим контролем. Робочі процеси затвердження, квоти для кожного користувача, сповіщення Discord та синхронізація міток Plex працюють безперервно, не залежно від того, чи залишається домашній сервер онлайн.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Pulsarr

Синхронізація списку спостереження в реальному часі

Додавання до списку спостереження від користувачів Plex Pass викликають миттєві запити Sonarr або Radarr, з поетапним опитуванням, що охоплює облікові записи без Pass.

Розумна маршрутизація контенту

Створюйте правила АБО/ТА, використовуючи жанр, користувача, мову, рік, сертифікацію, рейтинги або потоковий сервіс, щоб маршрутизувати контент до правильного екземпляра arr.

Схвалення та квоти

Утримуйте запити для затвердження адміністратором та встановлюйте щоденні, щотижневі або щомісячні ліміти на користувача, щоб тримати черги завантажень під контролем.

Інтеграція бота Discord

Керуйте погодженнями, переглядайте статус запитів та запускайте дії безпосередньо з Discord, використовуючи інтерактивні слеш-команди.

Багатоекземплярна підтримка

Розповсюджуйте контент між кількома екземплярами Sonarr та Radarr із синхронізованим тегуванням, щоб ви завжди знали, який користувач що запитував.

Гнучкі сповіщення

Надсилайте оновлення через мобільні push-сповіщення Plex, Discord, вебхуки або понад 80 сервісів через Apprise, коли контент з'являється у вашій бібліотеці.

Чому варто запускати Pulsarr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

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Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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