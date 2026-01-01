Yamtrack – це програма для відстеження медіафайлів, що розміщується на власному сервері, яка об'єднує ваші списки перегляду та відтворення фільмів, телешоу, аніме, манги, ігор, книг та коміксів в одну панель керування. Вона отримує метадані з TMDB та інших джерел, щоб надати детальну інформацію про кожен відстежуваний елемент з відстеженням прогресу та керуванням статусом.

Розміщення Yamtrack на VPS зберігає всю вашу історію споживання медіафайлів приватною, без відстеження третіми сторонами. Інтеграція з Jellyfin забезпечує автоматичне відстеження переглядів з вашого медіасервера, перегляд календаря показує заплановані випуски, а імпорт з Trakt, MAL та AniList робить міграцію з існуючих сервісів простою.