Розгорніть Yamtrack одним кліком.
Платформа для відстеження медіафайлів, розміщена на власному сервері, для фільмів, телесеріалів, аніме, манги, ігор та книг з інтеграцією Jellyfin.
Виберіть тариф VPS для Yamtrack
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yamtrack
Yamtrack – це програма для відстеження медіафайлів, що розміщується на власному сервері, яка об'єднує ваші списки перегляду та відтворення фільмів, телешоу, аніме, манги, ігор, книг та коміксів в одну панель керування. Вона отримує метадані з TMDB та інших джерел, щоб надати детальну інформацію про кожен відстежуваний елемент з відстеженням прогресу та керуванням статусом.
Розміщення Yamtrack на VPS зберігає всю вашу історію споживання медіафайлів приватною, без відстеження третіми сторонами. Інтеграція з Jellyfin забезпечує автоматичне відстеження переглядів з вашого медіасервера, перегляд календаря показує заплановані випуски, а імпорт з Trakt, MAL та AniList робить міграцію з існуючих сервісів простою.
Ключові характеристики Yamtrack
Мультимедійне відстеження
Відстежуйте фільми, серіали, аніме, мангу, ігри, книги та комікси на одній уніфікованій панелі керування зі статусом для кожного елемента.
Інтеграція Jellyfin
Автоматично позначайте фільми та епізоди як переглянуті під час відтворення в Jellyfin без ручного запису.
Імпорт із Trakt і MAL
Перенесіть наявну історію переглядів з Trakt, MyAnimeList, AniList та інших сервісів до Yamtrack кількома кліками.
Календар випусків
Переглядайте майбутні дати виходу відстежуваних серіалів, фільмів та ігор у календарі, щоб спланувати свій графік перегляду.
Сповіщення про випуск
Отримуйте сповіщення про нові епізоди та релізи через Discord, Telegram або Slack для будь-якого елемента зі списку перегляду.
Чому варто запускати Yamtrack у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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