Розгортання Cap в один клік.
Орієнтована на конфіденційність альтернатива CAPTCHA з відкритим вихідним кодом, що використовує доказ роботи замість візуальних головоломок — без відстеження, без файлів cookie, без зовнішніх викликів.
Виберіть тариф VPS для Cap
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cap
Cap — це легка альтернатива CAPTCHA з відкритим вихідним кодом, яка захищає форми та API від ботів, використовуючи доказ роботи замість візуальних головоломок. Замість того, щоб просити користувачів ідентифікувати світлофори або пішохідні переходи, Cap запускає прихований SHA-256 виклик у WebAssembly — вирішуючи його за мілісекунди для реальних користувачів, водночас роблячи автоматичне надсилання обчислювально дорогим для ботів. Файли cookie не встановлюються, поведінкові дані не збираються, і жодні запити не залишають ваш власний сервер.
Самостійне розміщення Cap на власному VPS дає вам повний контроль над захистом від ботів без плати за кожну перевірку та без залежності від таких сервісів, як Google reCAPTCHA або Cloudflare Turnstile. Панель адміністратора надає аналітику викликів та керування ключами сайту.
Ключові характеристики Cap
Виклики доказу роботи
Обчислення SHA-256 виконується непомітно у WebAssembly, роблячи захист від ботів невидимим для реальних користувачів, водночас підвищуючи вартість автоматизованих атак.
Нульове відстеження
Файли cookie не встановлюються, поведінкові відбитки не збираються, і дані не надсилаються на сторонні сервери — повністю відповідає вимогам GDPR за задумом.
Адмін Панель управління
Відстежуйте рівень завершення завдань, керуйте ключами сайтів та переглядайте метрики активності ботів через вбудовану аналітичну панель.
Легкий віджет
Клієнтський віджет становить лише ~20 КБ, додаючи незначну вагу сторінки до будь-якого сайту чи застосунку, що його вбудовує.
API-орієнтований дизайн
Перевіряйте токени виклику на стороні сервера за допомогою простого REST API, що дозволяє інтегрувати Cap з будь-якою мовою або фреймворком.
Чому варто запускати Cap у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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