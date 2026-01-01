Cap — це легка альтернатива CAPTCHA з відкритим вихідним кодом, яка захищає форми та API від ботів, використовуючи доказ роботи замість візуальних головоломок. Замість того, щоб просити користувачів ідентифікувати світлофори або пішохідні переходи, Cap запускає прихований SHA-256 виклик у WebAssembly — вирішуючи його за мілісекунди для реальних користувачів, водночас роблячи автоматичне надсилання обчислювально дорогим для ботів. Файли cookie не встановлюються, поведінкові дані не збираються, і жодні запити не залишають ваш власний сервер.

Самостійне розміщення Cap на власному VPS дає вам повний контроль над захистом від ботів без плати за кожну перевірку та без залежності від таких сервісів, як Google reCAPTCHA або Cloudflare Turnstile. Панель адміністратора надає аналітику викликів та керування ключами сайту.