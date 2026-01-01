Знижка до 68% на Gitea

Розгорнути Gitea в один клік.

Легка самостійно розміщена Git-платформа з репозиторіями, відстеженням проблем та інструментами для командної співпраці.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Gitea в один клік.

Виберіть тариф VPS для Gitea

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Gitea

Gitea — це легка платформа для хостингу Git з відкритим вихідним кодом, яка надає командам приватне сховище коду без надмірних витрат, притаманних більшим платформам DevOps. Вона забезпечує управління репозиторіями, запити на злиття (pull requests), відстеження проблем, перевірку коду та доступ по SSH через чистий веб-інтерфейс — і комфортно працює на скромних серверних ресурсах.

Самостійний хостинг Gitea на вашому VPS означає, що ваш вихідний код та дані для співпраці залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Це розгортання поєднує Gitea з базою даних MySQL для надійного збереження даних та включає перенаправлення порту SSH, щоб розробники могли надсилати та отримувати зміни, використовуючи стандартні робочі процеси Git.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Gitea

Управління репозиторіїв

Повноцінний хостинг репозиторіїв Git із захистом гілок, запитами на злиття та робочими процесами перевірки коду для команд будь-якого розміру.

Відстеження проблем

Вбудований трекер проблем з мітками, етапами та дошками проєктів для організації роботи разом з вашим кодом.

SSH-доступ і HTTPS-доступ

Розробники можуть надсилати та отримувати дані через SSH або HTTPS, використовуючи свої наявні Git-інструменти, без будь-яких змін у робочому процесі.

Вебхуки і CI/CD

Підтримка вебхуків та інтеграції з популярними CI/CD системами дозволяють автоматизоване тестування та конвеєри розгортання.

Малий слід

Gitea ефективно працює на невеликих серверах, що робить його практичним для розгортання на скромному VPS без шкоди для продуктивності.

Чому варто запускати Gitea у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Почати

Перегляньте інші застосунки для розгортання

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Запускайте Visual Studio Code у браузері будь-де

Розгорнути
1Backend

1Backend

Self-hosted платформа для створення ШІ-додатків з мікросервісами та мікрофронтендами

Розгорнути
Adminer

Adminer

Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних з підтримкою 11+ систем

Розгорнути
Переглянути всі застосунки

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.