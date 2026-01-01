Gitea — це легка платформа для хостингу Git з відкритим вихідним кодом, яка надає командам приватне сховище коду без надмірних витрат, притаманних більшим платформам DevOps. Вона забезпечує управління репозиторіями, запити на злиття (pull requests), відстеження проблем, перевірку коду та доступ по SSH через чистий веб-інтерфейс — і комфортно працює на скромних серверних ресурсах.

Самостійний хостинг Gitea на вашому VPS означає, що ваш вихідний код та дані для співпраці залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Це розгортання поєднує Gitea з базою даних MySQL для надійного збереження даних та включає перенаправлення порту SSH, щоб розробники могли надсилати та отримувати зміни, використовуючи стандартні робочі процеси Git.