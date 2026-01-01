Розгорнути Gitea в один клік.
Легка самостійно розміщена Git-платформа з репозиторіями, відстеженням проблем та інструментами для командної співпраці.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gitea
Gitea — це легка платформа для хостингу Git з відкритим вихідним кодом, яка надає командам приватне сховище коду без надмірних витрат, притаманних більшим платформам DevOps. Вона забезпечує управління репозиторіями, запити на злиття (pull requests), відстеження проблем, перевірку коду та доступ по SSH через чистий веб-інтерфейс — і комфортно працює на скромних серверних ресурсах.
Самостійний хостинг Gitea на вашому VPS означає, що ваш вихідний код та дані для співпраці залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Це розгортання поєднує Gitea з базою даних MySQL для надійного збереження даних та включає перенаправлення порту SSH, щоб розробники могли надсилати та отримувати зміни, використовуючи стандартні робочі процеси Git.
Ключові характеристики Gitea
Управління репозиторіїв
Повноцінний хостинг репозиторіїв Git із захистом гілок, запитами на злиття та робочими процесами перевірки коду для команд будь-якого розміру.
Відстеження проблем
Вбудований трекер проблем з мітками, етапами та дошками проєктів для організації роботи разом з вашим кодом.
SSH-доступ і HTTPS-доступ
Розробники можуть надсилати та отримувати дані через SSH або HTTPS, використовуючи свої наявні Git-інструменти, без будь-яких змін у робочому процесі.
Вебхуки і CI/CD
Підтримка вебхуків та інтеграції з популярними CI/CD системами дозволяють автоматизоване тестування та конвеєри розгортання.
Малий слід
Gitea ефективно працює на невеликих серверах, що робить його практичним для розгортання на скромному VPS без шкоди для продуктивності.
Чому варто запускати Gitea у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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