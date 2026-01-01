Розгорніть Open Monograph Press в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для керування редакційним робочим процесом наукових книг, монографій та збірників.
Виберіть тариф VPS для Open Monograph Press
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) — це безкоштовна видавнича платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Проектом публічних знань для університетських видавництв, наукових товариств та незалежних академічних видавців. Вона керує повним редакційним процесом для книг — від подання та внутрішнього рецензування до коректури, виробництва та публікації в онлайн-каталозі — в єдиному інтегрованому інструменті.
Самостійне розміщення OMP на власному VPS зберігає рукописи, дані рецензентів, контракти та аналітику читачів під вашим прямим контролем, замість того, щоб покладатися на сторонній видавничий сервіс. Цей шаблон включає базу даних MariaDB для надійного зберігання метаданих та направляє трафік через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik, щоб ваше видавництво було доступним через HTTPS одразу після завершення розгортання.
Ключові характеристики Open Monograph Press
Редакційний робочий процес
Проводьте кожну заявку через етапи подання, внутрішньої перевірки, зовнішньої перевірки, редагування та виробництва з розподілом завдань за ролями.
Серії та каталоги
Організуйте назви у книжкові серії, категорії та публічний каталог, щоб читачі могли переглядати ваше видавництво за темою, автором або серією.
Багато форматів на книгу
Продавайте або розповсюджуйте кожну монографію у кількох форматах — PDF, EPUB, HTML, у твердій обкладинці, у м'якій обкладинці — з однієї позиції каталогу з розширеними метаданими.
Метадані ONIX і DOI
Створюйте записи ONIX та реєструйте DOI, щоб ваші монографії були доступними у бібліотечних каталогах, пошукових системах та академічних індексах.
Багатомовна преса
Керуйте прес-центром багатьма мовами з локалізованим інтерфейсом, полями метаданих та сторінками для читачів з однієї інсталяції.
З відкритим вихідним кодом і самостійно розміщений
Створений та підтримуваний Проектом публічних знань, OMP є повністю відкритим вихідним кодом без комісій за публікацію або прив'язки до постачальника.
Чому варто запускати Open Monograph Press у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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