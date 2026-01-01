Знижка до 68% на Open Monograph Press

Розгорніть Open Monograph Press в один клік.

Платформа з відкритим вихідним кодом для керування редакційним робочим процесом наукових книг, монографій та збірників.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Open Monograph Press в один клік.

Виберіть тариф VPS для Open Monograph Press

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Open Monograph Press

Open Monograph Press (OMP) — це безкоштовна видавнича платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Проектом публічних знань для університетських видавництв, наукових товариств та незалежних академічних видавців. Вона керує повним редакційним процесом для книг — від подання та внутрішнього рецензування до коректури, виробництва та публікації в онлайн-каталозі — в єдиному інтегрованому інструменті.

Самостійне розміщення OMP на власному VPS зберігає рукописи, дані рецензентів, контракти та аналітику читачів під вашим прямим контролем, замість того, щоб покладатися на сторонній видавничий сервіс. Цей шаблон включає базу даних MariaDB для надійного зберігання метаданих та направляє трафік через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik, щоб ваше видавництво було доступним через HTTPS одразу після завершення розгортання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Open Monograph Press

Редакційний робочий процес

Проводьте кожну заявку через етапи подання, внутрішньої перевірки, зовнішньої перевірки, редагування та виробництва з розподілом завдань за ролями.

Серії та каталоги

Організуйте назви у книжкові серії, категорії та публічний каталог, щоб читачі могли переглядати ваше видавництво за темою, автором або серією.

Багато форматів на книгу

Продавайте або розповсюджуйте кожну монографію у кількох форматах — PDF, EPUB, HTML, у твердій обкладинці, у м'якій обкладинці — з однієї позиції каталогу з розширеними метаданими.

Метадані ONIX і DOI

Створюйте записи ONIX та реєструйте DOI, щоб ваші монографії були доступними у бібліотечних каталогах, пошукових системах та академічних індексах.

Багатомовна преса

Керуйте прес-центром багатьма мовами з локалізованим інтерфейсом, полями метаданих та сторінками для читачів з однієї інсталяції.

З відкритим вихідним кодом і самостійно розміщений

Створений та підтримуваний Проектом публічних знань, OMP є повністю відкритим вихідним кодом без комісій за публікацію або прив'язки до постачальника.

Чому варто запускати Open Monograph Press у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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