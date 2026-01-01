Open Monograph Press (OMP) — це безкоштовна видавнича платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Проектом публічних знань для університетських видавництв, наукових товариств та незалежних академічних видавців. Вона керує повним редакційним процесом для книг — від подання та внутрішнього рецензування до коректури, виробництва та публікації в онлайн-каталозі — в єдиному інтегрованому інструменті.

Самостійне розміщення OMP на власному VPS зберігає рукописи, дані рецензентів, контракти та аналітику читачів під вашим прямим контролем, замість того, щоб покладатися на сторонній видавничий сервіс. Цей шаблон включає базу даних MariaDB для надійного зберігання метаданих та направляє трафік через попередньо встановлений зворотний проксі-сервер Traefik, щоб ваше видавництво було доступним через HTTPS одразу після завершення розгортання.