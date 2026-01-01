Знижка до 68% на Shopware

Платформа електронної комерції з відкритим кодом для створення сучасних, масштабованих B2C та B2B інтернет-магазинів.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
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Виберіть тариф VPS для Shopware

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Shopware

Shopware – це платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на PHP та Symfony, розроблена для продавців, які прагнуть гнучкості, продуктивності та повного контролю над своїм магазином. Її архітектура API-first, headless-можливості та Rule Builder роблять її однаково придатною як для швидких брендів, що працюють безпосередньо з споживачами (D2C), так і для складних B2B-каталогів з індивідуальним ціноутворенням, сегментацією та робочими процесами.

Самостійний хостинг Shopware на власному VPS дозволяє зберігати дані клієнтів, замовлення та платіжні інтеграції під вашим контролем, без комісій за замовлення та без прив'язки до платформи. Цей шаблон поєднує Shopware з MariaDB, Redis для кешування та сесій, а також OpenSearch для швидкого пошуку продуктів, надаючи вам готовий до використання в продакшені стек, що витримає реальний трафік.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Shopware

Безголовий та API-first

API магазину та API адміністратора дозволяють створювати власні вітрини та інтеграції в будь-якому фреймворку, зберігаючи Shopware як комерційний рушій.

Конструктор правил

Налаштовуйте динамічні ціни, акції, способи доставки та варіанти оплати на основі кошика, клієнта або контексту — без написання коду.

Візуальний досвід покупок

Макети з функцією перетягування та блоки CMS дозволяють мерчендайзерам створювати сторінки категорій та цільові сторінки, адаптовані до кампаній та сегментів клієнтів.

Вбудовані B2B функції

Клієнтоорієнтоване ціноутворення, робочі процеси формування цінових пропозицій, управління співробітниками та оптові замовлення підтримують складні B2B-продажі з коробки.

Пошук товарів OpenSearch

OpenSearch забезпечує швидкий, багатоаспектний пошук товарів у великих каталогах з налаштуванням релевантності та фільтрами, які масштабуються за межі пошуку MySQL.

Розширення та додатки

Магазин Shopware пропонує тисячі плагінів та додатків для платежів, маркетингу, ERP та аналітики, щоб розширити платформу у міру зростання.

Чому варто запускати Shopware у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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