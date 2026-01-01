Shopware – це платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на PHP та Symfony, розроблена для продавців, які прагнуть гнучкості, продуктивності та повного контролю над своїм магазином. Її архітектура API-first, headless-можливості та Rule Builder роблять її однаково придатною як для швидких брендів, що працюють безпосередньо з споживачами (D2C), так і для складних B2B-каталогів з індивідуальним ціноутворенням, сегментацією та робочими процесами.

Самостійний хостинг Shopware на власному VPS дозволяє зберігати дані клієнтів, замовлення та платіжні інтеграції під вашим контролем, без комісій за замовлення та без прив'язки до платформи. Цей шаблон поєднує Shopware з MariaDB, Redis для кешування та сесій, а також OpenSearch для швидкого пошуку продуктів, надаючи вам готовий до використання в продакшені стек, що витримає реальний трафік.