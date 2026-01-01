Платформа електронної комерції з відкритим кодом для створення сучасних, масштабованих B2C та B2B інтернет-магазинів.
Виберіть тариф VPS для Shopware
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shopware
Shopware – це платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на PHP та Symfony, розроблена для продавців, які прагнуть гнучкості, продуктивності та повного контролю над своїм магазином. Її архітектура API-first, headless-можливості та Rule Builder роблять її однаково придатною як для швидких брендів, що працюють безпосередньо з споживачами (D2C), так і для складних B2B-каталогів з індивідуальним ціноутворенням, сегментацією та робочими процесами.
Самостійний хостинг Shopware на власному VPS дозволяє зберігати дані клієнтів, замовлення та платіжні інтеграції під вашим контролем, без комісій за замовлення та без прив'язки до платформи. Цей шаблон поєднує Shopware з MariaDB, Redis для кешування та сесій, а також OpenSearch для швидкого пошуку продуктів, надаючи вам готовий до використання в продакшені стек, що витримає реальний трафік.
Ключові характеристики Shopware
Безголовий та API-first
API магазину та API адміністратора дозволяють створювати власні вітрини та інтеграції в будь-якому фреймворку, зберігаючи Shopware як комерційний рушій.
Конструктор правил
Налаштовуйте динамічні ціни, акції, способи доставки та варіанти оплати на основі кошика, клієнта або контексту — без написання коду.
Візуальний досвід покупок
Макети з функцією перетягування та блоки CMS дозволяють мерчендайзерам створювати сторінки категорій та цільові сторінки, адаптовані до кампаній та сегментів клієнтів.
Вбудовані B2B функції
Клієнтоорієнтоване ціноутворення, робочі процеси формування цінових пропозицій, управління співробітниками та оптові замовлення підтримують складні B2B-продажі з коробки.
Пошук товарів OpenSearch
OpenSearch забезпечує швидкий, багатоаспектний пошук товарів у великих каталогах з налаштуванням релевантності та фільтрами, які масштабуються за межі пошуку MySQL.
Розширення та додатки
Магазин Shopware пропонує тисячі плагінів та додатків для платежів, маркетингу, ERP та аналітики, щоб розширити платформу у міру зростання.
Чому варто запускати Shopware у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AureusERP
ERP-платформа з відкритим вихідним кодом, що охоплює фінанси, управління персоналом, запаси, продажі та CRM
Bagisto
Платформа електронної комерції з відкритим кодом, побудована на Laravel, для інтернет-магазинів