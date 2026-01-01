HandBrake — це найпоширеніший відеотранскодер з відкритим вихідним кодом, здатний конвертувати практично будь-який відеоформат у сучасні, широко сумісні формати виводу, як-от MP4 та MKV. Це розгортання запускає HandBrake всередині контейнера Docker і транслює його повний графічний інтерфейс у ваш браузер за допомогою noVNC — встановлення на робочий стіл не потрібне. Ви отримуєте повний інтерфейс HandBrake з усіма його попередніми налаштуваннями кодування, підтримкою субтитрів, маркерами розділів та опціями апаратного прискорення, доступний з будь-якого пристрою із сучасним браузером.

Контейнер включає функцію папки спостереження, яка автоматично конвертує будь-які відеофайли, які ви поміщаєте у вказану вхідну директорію, що дозволяє легко запускати автоматичні пакетні завдання на вашому VPS.