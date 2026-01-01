Розгорніть HandBrake в один клік.
Відео транскодер з відкритим вихідним кодом, доступний з будь-якого браузера, з пакетним перетворенням та автоматичною обробкою папок для спостереження.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HandBrake
HandBrake — це найпоширеніший відеотранскодер з відкритим вихідним кодом, здатний конвертувати практично будь-який відеоформат у сучасні, широко сумісні формати виводу, як-от MP4 та MKV. Це розгортання запускає HandBrake всередині контейнера Docker і транслює його повний графічний інтерфейс у ваш браузер за допомогою noVNC — встановлення на робочий стіл не потрібне. Ви отримуєте повний інтерфейс HandBrake з усіма його попередніми налаштуваннями кодування, підтримкою субтитрів, маркерами розділів та опціями апаратного прискорення, доступний з будь-якого пристрою із сучасним браузером.
Контейнер включає функцію папки спостереження, яка автоматично конвертує будь-які відеофайли, які ви поміщаєте у вказану вхідну директорію, що дозволяє легко запускати автоматичні пакетні завдання на вашому VPS.
Ключові характеристики HandBrake
Браузерний GUI
Повний десктопний інтерфейс HandBrake транслюється безпосередньо у браузер через noVNC — отримуйте доступ до нього з будь-якого місця без встановлення будь-якого програмного забезпечення локально.
Автоматична відстежувана папка
Файли, розміщені в папці спостереження, автоматично ставляться в чергу та конвертуються у фоновому режимі, що забезпечує автоматизовану пакетну обробку без ручної взаємодії.
Широка підтримка форматів
Приймає практично будь-який формат вихідного відео та конвертує в MP4, MKV або WebM з точним контролем над кодеками, бітрейтами, роздільною здатністю та звуковими доріжками.
Пресети кодування
Десятки вбудованих пресетів орієнтовані на конкретні пристрої та рівні якості — від профілів, оптимізованих для потокового передавання, до високоякісних архівних кодувань — скорочуючи час налаштування.
Підтримка субтитрів та розділів
Імпортуйте, вбудовуйте або пропускайте доріжки субтитрів та маркери розділів під час конвертації, зберігаючи метадані з вихідного файлу.
Чому варто запускати HandBrake у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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