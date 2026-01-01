Знижка до 68% на HandBrake

Розгорніть HandBrake в один клік.

Відео транскодер з відкритим вихідним кодом, доступний з будь-якого браузера, з пакетним перетворенням та автоматичною обробкою папок для спостереження.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть HandBrake в один клік.

Виберіть тариф VPS для HandBrake

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою HandBrake

HandBrake — це найпоширеніший відеотранскодер з відкритим вихідним кодом, здатний конвертувати практично будь-який відеоформат у сучасні, широко сумісні формати виводу, як-от MP4 та MKV. Це розгортання запускає HandBrake всередині контейнера Docker і транслює його повний графічний інтерфейс у ваш браузер за допомогою noVNC — встановлення на робочий стіл не потрібне. Ви отримуєте повний інтерфейс HandBrake з усіма його попередніми налаштуваннями кодування, підтримкою субтитрів, маркерами розділів та опціями апаратного прискорення, доступний з будь-якого пристрою із сучасним браузером.

Контейнер включає функцію папки спостереження, яка автоматично конвертує будь-які відеофайли, які ви поміщаєте у вказану вхідну директорію, що дозволяє легко запускати автоматичні пакетні завдання на вашому VPS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики HandBrake

Браузерний GUI

Повний десктопний інтерфейс HandBrake транслюється безпосередньо у браузер через noVNC — отримуйте доступ до нього з будь-якого місця без встановлення будь-якого програмного забезпечення локально.

Автоматична відстежувана папка

Файли, розміщені в папці спостереження, автоматично ставляться в чергу та конвертуються у фоновому режимі, що забезпечує автоматизовану пакетну обробку без ручної взаємодії.

Широка підтримка форматів

Приймає практично будь-який формат вихідного відео та конвертує в MP4, MKV або WebM з точним контролем над кодеками, бітрейтами, роздільною здатністю та звуковими доріжками.

Пресети кодування

Десятки вбудованих пресетів орієнтовані на конкретні пристрої та рівні якості — від профілів, оптимізованих для потокового передавання, до високоякісних архівних кодувань — скорочуючи час налаштування.

Підтримка субтитрів та розділів

Імпортуйте, вбудовуйте або пропускайте доріжки субтитрів та маркери розділів під час конвертації, зберігаючи метадані з вихідного файлу.

Чому варто запускати HandBrake у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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