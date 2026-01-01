Розгорнути Koffan в один клік.
Надлегкий самостійно розміщений додаток для списку покупок для пар та сімей з синхронізацією в реальному часі, офлайн-режимом та встановленням PWA.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Koffan
Koffan — це веб-додаток для списку покупок з самостійним розміщенням, створений для пар, сімей та спільних домогосподарств. Він синхронізується в реальному часі між телефонами, планшетами та настільними комп'ютерами через WebSockets, працює офлайн як прогресивний веб-додаток (Progressive Web App) та організовує продукти в користувацькі розділи з нечітким автозаповненням, що базується на вашій історії покупок.
Самостійне розміщення Koffan на VPS дозволяє зберігати список продуктів домогосподарства на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість комерційного SaaS для покупок. Написаний на Go з вбудованою базою даних SQLite, він працює приблизно з 2,5 МБ ОЗП та займає 16 МБ дискового простору, поставляється з перекладами для тринадцяти мов, включає захист від підбору паролів методом грубої сили та надає опціональний REST API для автоматизації, міграції та інтеграції.
Ключові характеристики Koffan
Синхронізація в реальному часі
Живі оновлення на основі WebSocket підтримують актуальність списку для кожного члена домогосподарства, коли елементи додаються, перевіряються або редагуються.
Офлайн PWA
Встановіть на головний екран телефону і продовжуйте додавати або відмічати елементи без підключення — зміни синхронізуються, коли ви знову будете онлайн.
Множинні списки
Створюйте окремі списки для кожного магазину або призначення з власними іконками, і повторно використовуйте розділи товарів, такі як Молочні продукти, Овочі або Засоби для прибирання.
Надлегкий слід
Написано на Go на базі SQLite — близько 16 МБ на диску та 2,5 МБ ОЗП, ідеально підходить навіть для найменшого тарифного плану VPS.
Розумне автозаповнення
Нечіткий пошук пропонує товари з вашої попередньої історії покупок і запам'ятовує, до якого розділу належить кожен товар.
Доступ до REST API
Додатковий токен API відкриває програмний доступ для автоматизації, інтеграції та міграції списків між екземплярами.
Чому варто запускати Koffan у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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