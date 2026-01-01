Koffan — це веб-додаток для списку покупок з самостійним розміщенням, створений для пар, сімей та спільних домогосподарств. Він синхронізується в реальному часі між телефонами, планшетами та настільними комп'ютерами через WebSockets, працює офлайн як прогресивний веб-додаток (Progressive Web App) та організовує продукти в користувацькі розділи з нечітким автозаповненням, що базується на вашій історії покупок.

Самостійне розміщення Koffan на VPS дозволяє зберігати список продуктів домогосподарства на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість комерційного SaaS для покупок. Написаний на Go з вбудованою базою даних SQLite, він працює приблизно з 2,5 МБ ОЗП та займає 16 МБ дискового простору, поставляється з перекладами для тринадцяти мов, включає захист від підбору паролів методом грубої сили та надає опціональний REST API для автоматизації, міграції та інтеграції.