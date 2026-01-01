Koel — це самостійно розміщений застосунок для потокового відтворення музики, який надає вам досвід прослуховування, схожий на Spotify, для вашої власної музичної колекції. Створений на Laravel та Vue.js, він забезпечує чутливе відтворення аудіо, керування бібліотекою та створення плейлистів повністю в браузері — на будь-якому пристрої, без встановлення застосунку.

На відміну від хмарних потокових сервісів, Koel зберігає вашу музику на вашому власному сервері без підписок, обмежень вмісту та обміну даними з третіми сторонами. Завантажуйте файли безпосередньо через вебінтерфейс або вкажіть Koel на існуючу музичну директорію, і він автоматично обробляє розбір метаданих, отримання обкладинок альбомів та організацію бібліотеки.