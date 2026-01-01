Розгорніть Koel в один клік.
Персональний музичний стрімінговий сервер, який перетворює ваш VPS на приватний хмарний музичний плеєр із сучасним веб-інтерфейсом.
Виберіть тариф VPS для Koel
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Koel
Koel — це самостійно розміщений застосунок для потокового відтворення музики, який надає вам досвід прослуховування, схожий на Spotify, для вашої власної музичної колекції. Створений на Laravel та Vue.js, він забезпечує чутливе відтворення аудіо, керування бібліотекою та створення плейлистів повністю в браузері — на будь-якому пристрої, без встановлення застосунку.
На відміну від хмарних потокових сервісів, Koel зберігає вашу музику на вашому власному сервері без підписок, обмежень вмісту та обміну даними з третіми сторонами. Завантажуйте файли безпосередньо через вебінтерфейс або вкажіть Koel на існуючу музичну директорію, і він автоматично обробляє розбір метаданих, отримання обкладинок альбомів та організацію бібліотеки.
Ключові характеристики Koel
Сучасний веб-плеєр
Односторінковий застосунок Vue.js забезпечує миттєве відтворення, керування чергою та гарячі клавіші з будь-якого браузера без встановлення нативного застосунку.
Завантаження файлу браузером
Додайте музику до своєї бібліотеки, перетягуючи файли у браузер — не потрібен доступ через SSH, FTP або командний рядок.
Last.fm Скроблінг
Підключіть обліковий запис Last.fm, щоб автоматично записувати кожну композицію, яку ви відтворюєте, та створити повну історію прослуховувань.
Підтримка кількох користувачів
Створіть облікові записи для родини або друзів, кожен з окремими списками відтворення та історією прослуховування, усі діляться однією музичною бібліотекою.
Управління плейлистами
Створюйте та керуйте списками відтворення вручну або дозвольте Koel автоматично генерувати списки «Нещодавно відтворене» та улюблене під час прослуховування.
Чому варто запускати Koel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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