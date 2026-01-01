Розгорніть Agenta в один клік.
Платформа LLMOps з відкритим вихідним кодом, що поєднує інженерію промптів, оцінювання та спостережуваність в єдиному робочому просторі.
Виберіть тариф VPS для Agenta
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Agenta
Agenta — це наскрізна платформа LLMOps, що об'єднує робочі процеси для розгортання виробничих LLM-застосунків. Команди використовують її для ітерації над промптами в паралельному середовищі, версіонування конфігурацій, запуску автоматизованих оцінок на тестових наборах та відстеження живих запитів з повною видимістю — все з одного інтерфейсу.
Самостійне розміщення на власному VPS зберігає промпти, набори даних для оцінки та дані трасування всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Немає плати за користувача, жодних квот на токени для трасування та повна свобода інтегрувати будь-якого постачальника LLM через включений SDK та проксі-сервіси.
Ключові характеристики Agenta
Майданчик запитів
Порівнюйте підказки поруч між моделями та параметрами на візуальному майданчику, потім просувайте успішні варіанти до версійних конфігурацій.
Автоматизована оцінка
Запускайте запити на тестових наборах, використовуючи вбудовані оцінювачі або власний код, для оцінки коректності, схожості та регресій перед розгортанням.
Спостережуваність LLM
Відстежуйте кожен запит через вкладені проміжки з повними метриками вхідних даних, вихідних даних, затримки та вартості для будь-якого постачальника LLM або фреймворку.
Версіонування промптів
Керуйте конфігураціями підказок як версіонованими артефактами з середовищами, відкатами та реєстром, що відокремлює підказки від коду програми.
Фреймворк-агностичний
SDK та трасування, сумісне з OpenTelemetry, інтегруються з LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic та будь-яким іншим LLM-стеком.
Чому варто запускати Agenta у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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