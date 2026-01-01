Agenta — це наскрізна платформа LLMOps, що об'єднує робочі процеси для розгортання виробничих LLM-застосунків. Команди використовують її для ітерації над промптами в паралельному середовищі, версіонування конфігурацій, запуску автоматизованих оцінок на тестових наборах та відстеження живих запитів з повною видимістю — все з одного інтерфейсу.

Самостійне розміщення на власному VPS зберігає промпти, набори даних для оцінки та дані трасування всередині інфраструктури, яку ви контролюєте. Немає плати за користувача, жодних квот на токени для трасування та повна свобода інтегрувати будь-якого постачальника LLM через включений SDK та проксі-сервіси.