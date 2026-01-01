Audiobookshelf – це комплексний самостійно розміщений медіасервер, розроблений спеціально для аудіокниг, подкастів та електронних книг. Він підтримує прогресивний вебзастосунок (PWA) для доступу з будь-якого браузера, а також нативні застосунки для iOS та Android з підтримкою офлайн-прослуховування. Платформа транслює всі аудіоформати в режимі реального часу, автоматично отримує метадані та обкладинки, а також синхронізує індивідуальний прогрес відтворення на всіх пристроях для кожного користувача.

Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашою медіатекою — без абонентської плати, обмежень розміру файлів та прив'язки до постачальника. Інструменти для автоматичного завантаження подкастів, генерації RSS-стрічок, керування розділами та об'єднання аудіофайлів роблять Audiobookshelf повноцінною заміною комерційних платформ для аудіокниг, зберігаючи при цьому ваші звички прослуховування та придбаний контент повністю приватними.