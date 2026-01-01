Знижка до 68% на Audiobookshelf

Розгортання Audiobookshelf в один клік.

Самостійно розміщений сервер аудіокниг і подкастів з підтримкою кількох користувачів, офлайн-мобільними додатками та автоматичним отриманням метаданих.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Audiobookshelf в один клік.

Виберіть тариф VPS для Audiobookshelf

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Audiobookshelf

Audiobookshelf – це комплексний самостійно розміщений медіасервер, розроблений спеціально для аудіокниг, подкастів та електронних книг. Він підтримує прогресивний вебзастосунок (PWA) для доступу з будь-якого браузера, а також нативні застосунки для iOS та Android з підтримкою офлайн-прослуховування. Платформа транслює всі аудіоформати в режимі реального часу, автоматично отримує метадані та обкладинки, а також синхронізує індивідуальний прогрес відтворення на всіх пристроях для кожного користувача.

Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашою медіатекою — без абонентської плати, обмежень розміру файлів та прив'язки до постачальника. Інструменти для автоматичного завантаження подкастів, генерації RSS-стрічок, керування розділами та об'єднання аудіофайлів роблять Audiobookshelf повноцінною заміною комерційних платформ для аудіокниг, зберігаючи при цьому ваші звички прослуховування та придбаний контент повністю приватними.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Audiobookshelf

Багатокористувацька синхронізація прогресу

Кожен користувач зберігає незалежний прогрес відтворення, який синхронізується між браузером і мобільними пристроями, що робить його ідеальним для спільного використання в сім'ї або домогосподарстві.

Офлайн мобільні застосунки

Нативні додатки для iOS та Android дозволяють користувачам завантажувати контент для прослуховування без підключення до інтернету, що ідеально підходить для поїздок та подорожей.

Автоматичне отримання метаданих

Обкладинки та метадані автоматично завантажуються з Audible, Google Books, iTunes та інших джерел, завдяки чому ваша бібліотека виглядає бездоганно без ручних зусиль.

Керування подкастів

Підписуйтесь на подкасти, автоматично завантажуйте нові епізоди та генеруйте приватні RSS-стрічки, щоб слухати в будь-якому подкаст-плеєрі, яким ви вже користуєтеся.

Інструменти розділу

Редагуйте та шукайте дані розділів через API Audnexus, потім вбудовуйте оновлені метадані безпосередньо в аудіофайли для точної навігації по розділах.

Чому варто запускати Audiobookshelf у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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