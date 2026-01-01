Розгортання Audiobookshelf в один клік.
Самостійно розміщений сервер аудіокниг і подкастів з підтримкою кількох користувачів, офлайн-мобільними додатками та автоматичним отриманням метаданих.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Audiobookshelf
Audiobookshelf – це комплексний самостійно розміщений медіасервер, розроблений спеціально для аудіокниг, подкастів та електронних книг. Він підтримує прогресивний вебзастосунок (PWA) для доступу з будь-якого браузера, а також нативні застосунки для iOS та Android з підтримкою офлайн-прослуховування. Платформа транслює всі аудіоформати в режимі реального часу, автоматично отримує метадані та обкладинки, а також синхронізує індивідуальний прогрес відтворення на всіх пристроях для кожного користувача.
Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашою медіатекою — без абонентської плати, обмежень розміру файлів та прив'язки до постачальника. Інструменти для автоматичного завантаження подкастів, генерації RSS-стрічок, керування розділами та об'єднання аудіофайлів роблять Audiobookshelf повноцінною заміною комерційних платформ для аудіокниг, зберігаючи при цьому ваші звички прослуховування та придбаний контент повністю приватними.
Ключові характеристики Audiobookshelf
Багатокористувацька синхронізація прогресу
Кожен користувач зберігає незалежний прогрес відтворення, який синхронізується між браузером і мобільними пристроями, що робить його ідеальним для спільного використання в сім'ї або домогосподарстві.
Офлайн мобільні застосунки
Нативні додатки для iOS та Android дозволяють користувачам завантажувати контент для прослуховування без підключення до інтернету, що ідеально підходить для поїздок та подорожей.
Автоматичне отримання метаданих
Обкладинки та метадані автоматично завантажуються з Audible, Google Books, iTunes та інших джерел, завдяки чому ваша бібліотека виглядає бездоганно без ручних зусиль.
Керування подкастів
Підписуйтесь на подкасти, автоматично завантажуйте нові епізоди та генеруйте приватні RSS-стрічки, щоб слухати в будь-якому подкаст-плеєрі, яким ви вже користуєтеся.
Інструменти розділу
Редагуйте та шукайте дані розділів через API Audnexus, потім вбудовуйте оновлені метадані безпосередньо в аудіофайли для точної навігації по розділах.
Чому варто запускати Audiobookshelf у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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