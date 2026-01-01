Pingvin Share — це сучасна платформа для обміну файлами з самостійним розміщенням, яка пропонує орієнтовану на приватність альтернативу таким сервісам, як WeTransfer, Dropbox Transfer і Firefox Send. Діліться файлами будь-якого розміру через безпечні посилання з обмеженим терміном дії, з налаштовуваними датами закінчення дії, обмеженнями на кількість відвідувачів і захистом паролем — і все це без завантаження на сторонні сервери.

Самостійне розміщення на вашому VPS означає відсутність обмежень на розмір файлів, що накладаються тарифними планами, відсутність ризику сканування або видалення контенту та повну відповідність вимогам щодо зберігання даних. Посилання для зворотного обміну дозволяють іншим завантажувати файли безпосередньо вам, а інтеграція з OIDC та LDAP підтримує корпоративні робочі процеси автентифікації одразу після встановлення.