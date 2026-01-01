Розгорнути Pingvin Share в один клік.
Альтернатива WeTransfer з власним хостингом для обміну файлами будь-якого розміру через безпечні, обмежені в часі посилання із захистом паролем та без стороннього сховища.
Виберіть тариф VPS для Pingvin Share
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою Pingvin Share
Pingvin Share — це сучасна платформа для обміну файлами з самостійним розміщенням, яка пропонує орієнтовану на приватність альтернативу таким сервісам, як WeTransfer, Dropbox Transfer і Firefox Send. Діліться файлами будь-якого розміру через безпечні посилання з обмеженим терміном дії, з налаштовуваними датами закінчення дії, обмеженнями на кількість відвідувачів і захистом паролем — і все це без завантаження на сторонні сервери.
Самостійне розміщення на вашому VPS означає відсутність обмежень на розмір файлів, що накладаються тарифними планами, відсутність ризику сканування або видалення контенту та повну відповідність вимогам щодо зберігання даних. Посилання для зворотного обміну дозволяють іншим завантажувати файли безпосередньо вам, а інтеграція з OIDC та LDAP підтримує корпоративні робочі процеси автентифікації одразу після встановлення.
Ключові характеристики Pingvin Share
Без обмежень розміру файлу
Діліться файлами будь-якого розміру, обмеженими лише дисковим простором VPS, без обмежень на передачу за файл або за місяць.
Безпечні посилання, обмежені в часі
Встановлюйте терміни дії та обмеження на кількість відвідувачів для кожного поширення, щоб посилання автоматично припиняли працювати після виконання вибраних вами умов.
Захист паролем
Захистіть конфіденційні спільні доступи паролем, щоб лише призначені одержувачі могли отримати доступ до завантажених файлів.
Зворотні акції
Створюйте посилання для завантаження, що дозволяють іншим надсилати файли безпосередньо вам, не вимагаючи облікового запису та не розкриваючи ваше сховище.
Корпоративна Аутентификация
Інтеграція OIDC та LDAP дозволяє організаціям використовувати наявних постачальників ідентичності для централізованого управління доступом.
Чому варто запускати Pingvin Share у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
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