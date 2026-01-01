Розгорнути Hermes WebUI: встановлення в один клік.
Повностекове розгортання Hermes, яке поєднує агента ШІ Hermes зі швидким самостійно розміщеним веб-інтерфейсом чату.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hermes WebUI
Hermes WebUI — це легкий веб-додаток з відкритим вихідним кодом, який переносить агент ШІ Hermes — самовдосконалюваний, завжди активний агент від Nous Research — у ваш браузер з майже 1:1 паритетом CLI. Цей шаблон об'єднує WebUI з вихідним шлюзом агента Hermes, тому одне розгортання надає вам як інтерфейс чату в браузері, так і довготривалий агент, який його живить.
Самостійне розміщення Hermes WebUI на вашому власному VPS зберігає ваші розмови, пам'ять агента, навички та ключі API провайдера на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Ви обираєте постачальників моделей, зберігаєте сесії та безпечно отримуєте доступ до агента з настільного комп'ютера або мобільного пристрою без надсилання даних через сторонній SaaS.
Ключові характеристики Hermes WebUI
Комплектний агент + веб-інтерфейс
Поставляє вихідний шлюз Hermes Agent та веб-інтерфейс разом зі спільним томом стану, щоб сеанси, навички та пам'ять зберігалися після перезапусків і повторно використовувалися обома інтерфейсами.
Повний паритет CLI
Усе, що можна робити в терміналі Hermes — чат, інструменти, планування, пам'ять, навички — доступно з того ж веб-інтерфейсу.
Трипанельний макет робочого простору
Сесії та навігація ліворуч, чат по центру, і файловий браузер робочої області в реальному часі праворуч з вбудованими попередніми переглядами.
Стрімінг з картками інструментів
Потокова передача токенів із сервера, вбудовані картки виклику інструментів, діаграми Mermaid, підсвічування синтаксису та кільце використання контексту, вбудоване в нижній колонтитул компонувальника.
Мобільний насамперед PWA
Адаптивний мобільний макет з меню-гамбургером та сенсорним керуванням — встановіть його на головний екран і керуйте Hermes зі свого телефону.
Незалежні від провайдера моделі
Підключіть ключі OpenAI, Anthropic, Google або OpenRouter під час розгортання та перемикайтеся між моделями з динамічного спадного меню в інтерфейсі.
Чому варто запускати Hermes WebUI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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