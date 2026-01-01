Hermes WebUI — це легкий веб-додаток з відкритим вихідним кодом, який переносить агент ШІ Hermes — самовдосконалюваний, завжди активний агент від Nous Research — у ваш браузер з майже 1:1 паритетом CLI. Цей шаблон об'єднує WebUI з вихідним шлюзом агента Hermes, тому одне розгортання надає вам як інтерфейс чату в браузері, так і довготривалий агент, який його живить.

Самостійне розміщення Hermes WebUI на вашому власному VPS зберігає ваші розмови, пам'ять агента, навички та ключі API провайдера на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Ви обираєте постачальників моделей, зберігаєте сесії та безпечно отримуєте доступ до агента з настільного комп'ютера або мобільного пристрою без надсилання даних через сторонній SaaS.