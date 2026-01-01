Posterr — це програма з відкритим вихідним кодом на Node.js, яка імітує цифрові афіші, що зустрічаються у фойє кінотеатрів. Вона зчитує поточний стан вашого Plex Media Server і показує назву, що відтворюється зараз, вибрані за запитом з певних бібліотек, а також майбутні релізи, отримані з Sonarr, Radarr та Readarr.

Розміщення Posterr на VPS забезпечує постійну доступність дисплея з будь-якого браузера, телефону, планшета, Fire Stick або настінного екрана — без необхідності, щоб домашній комп'ютер був увімкнений. Він підключається до Plex та стеку arr через мережу, тому працює незалежно від того, чи ваші медіа-сервіси запущені на тому ж VPS, чи на віддаленому домашньому сервері.