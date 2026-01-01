Розгорнути Posterr в один клік.
Цифрова вивіска з постерами поточного відтворення, яка перетворює будь-який браузер на дисплей у стилі кінотеатру для бібліотек Plex.
Виберіть тариф VPS для Posterr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Posterr
Posterr — це програма з відкритим вихідним кодом на Node.js, яка імітує цифрові афіші, що зустрічаються у фойє кінотеатрів. Вона зчитує поточний стан вашого Plex Media Server і показує назву, що відтворюється зараз, вибрані за запитом з певних бібліотек, а також майбутні релізи, отримані з Sonarr, Radarr та Readarr.
Розміщення Posterr на VPS забезпечує постійну доступність дисплея з будь-якого браузера, телефону, планшета, Fire Stick або настінного екрана — без необхідності, щоб домашній комп'ютер був увімкнений. Він підключається до Plex та стеку arr через мережу, тому працює незалежно від того, чи ваші медіа-сервіси запущені на тому ж VPS, чи на віддаленому домашньому сервері.
Ключові характеристики Posterr
Дисплей відтворення
Показує постери фільмів, телепередач та музики в реальному часі із зазначенням тривалості, студії, вікового рейтингу та індикатором прогресу транскодування.
Слайди, що з'являться незабаром
Витягує майбутні фільми з Radarr, епізоди та прем'єри сезонів з Sonarr, і нові книги з Readarr.
Вибір бібліотеки за запитом
Чергує випадкові назви з вибраних бібліотек Plex, щоб екран залишався цікавим, навіть коли нічого не транслюється.
Адаптований для багатьох екранів
Автоматично масштабується від 320px до 4K, підтримує портретну або альбомну орієнтацію та включає таймер сну з керуванням монітором CEC.
Користувацькі слайди та теми
Додайте власні зображення, фонові малюнки та теми, або вбудуйте зовнішні веб-сторінки як додаткові обертові слайди.
Цікавинки і Awtrix
Запустіть вбудовану вікторину про фільми між слайдами та відображайте дані про те, що зараз відтворюється, на світлодіодних матричних дисплеях Awtrix.
Чому варто запускати Posterr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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