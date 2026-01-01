Chibisafe — це самостійно розміщене сховище файлів, написане на TypeScript, що робить обмін файлами надзвичайно простим. Завантажуйте будь-що — фотографії, відео, документи, фрагменти коду — і отримуйте миттєве посилання для спільного доступу. Завантаження частинами забезпечують надійну передачу великих файлів навіть при повільнішому з'єднанні, тоді як чиста галерея у вигляді мозаїки дозволяє візуально переглядати ваші медіафайли.

На відміну від хостингових сервісів для обміну файлами, самостійне розміщення Chibisafe дає вам повний контроль над сховищем, політиками доступу та керуванням користувачами. Запускайте його в публічному режимі для відкритих завантажень, режимі облікових записів користувачів для зареєстрованих користувачів або режимі лише за запрошеннями для приватних команд — все це можна налаштувати з вбудованої панелі адміністратора без необхідності змінювати файли конфігурації.