Розгорніть Chibisafe в один клік.
Блискавично швидке сховище файлів з відкритим вихідним кодом для завантаження, обміну та керування файлами, фотографіями та документами з посиланнями для спільного доступу.
Виберіть тариф VPS для Chibisafe
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Chibisafe
Chibisafe — це самостійно розміщене сховище файлів, написане на TypeScript, що робить обмін файлами надзвичайно простим. Завантажуйте будь-що — фотографії, відео, документи, фрагменти коду — і отримуйте миттєве посилання для спільного доступу. Завантаження частинами забезпечують надійну передачу великих файлів навіть при повільнішому з'єднанні, тоді як чиста галерея у вигляді мозаїки дозволяє візуально переглядати ваші медіафайли.
На відміну від хостингових сервісів для обміну файлами, самостійне розміщення Chibisafe дає вам повний контроль над сховищем, політиками доступу та керуванням користувачами. Запускайте його в публічному режимі для відкритих завантажень, режимі облікових записів користувачів для зареєстрованих користувачів або режимі лише за запрошеннями для приватних команд — все це можна налаштувати з вбудованої панелі адміністратора без необхідності змінювати файли конфігурації.
Ключові характеристики Chibisafe
Завантаження файлів частинами
Автоматично розділяє великі файли на фрагменти, щоб забезпечити надійну передачу навіть при нестабільних з'єднаннях, без практичних обмежень на розмір файлу.
Альбоми та Галереї
Упорядковуйте завантаження в альбоми зі спільними посиланнями на галереї для розповсюдження колекцій фотографій або пакетів документів за однією URL-адресою.
Вбудований скорочувач URL
Скорочуйте будь-які зовнішні URL-адреси разом із файловим хостингом, об'єднуючи всі ваші потреби в обміні в єдиний самостійно розміщений сервіс.
Підтримка ShareX та iOS
Нативна конфігурація ShareX та ярлик iOS дозволяють завантажувати знімки екрана та файли з комп'ютера або мобільного пристрою за лічені секунди.
Гнучкий контроль доступу
Перемикайтеся між публічним режимом, обліковими записами користувачів або режимом лише за запрошеннями, щоб точно контролювати, хто може завантажувати на ваш екземпляр.
Чому варто запускати Chibisafe у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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