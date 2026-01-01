Розгорнути Diun в один клік.
Легкий інструмент, який відстежує Docker-образи на наявність оновлень і надсилає сповіщення на ваш бажаний канал.
Виберіть тариф VPS для Diun
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Diun
Diun (сповіщувач про оновлення образів Docker) — це легкий інструмент CLI, який відстежує ваші образи Docker та сповіщає вас, щойно нову версію опубліковано в реєстрі. Він підтримує Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay та приватні реєстри, перевіряючи їх за налаштованим розкладом cron з джиттером для розподілу навантаження.
Самостійне розміщення Diun на VPS означає, що він безперервно працює поруч із вашими контейнерами, з повним доступом до сокета Docker для автоматичного виявлення контейнерів. Ви контролюєте маршрутизацію сповіщень — Slack, Discord, електронна пошта, вебхуки та інше — не надсилаючи метадані образів стороннім службам моніторингу.
Ключові характеристики Diun
Автоматичний моніторинг зображень
Виявляє та відстежує всі запущені контейнери за замовчуванням, тому нові розгортання відстежуються без будь-якої ручної конфігурації.
Гнучкі сповіщення
Підтримує Slack, Discord, електронну пошту, вебхуки та інші канали, щоб сповіщення про оновлення надходили вашій команді, де б вона не працювала.
Крон-базоване планування
Перевірки виконуються за налаштовуваним розкладом з опціональним джиттером, щоб уникнути перевантаження реєстрів у години пікового навантаження.
Підтримка мультиреєстрів
Працює з Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay та приватними реєстрами, охоплюючи весь ландшафт образів контейнерів.
Чому варто запускати Diun у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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