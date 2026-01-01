Diun (сповіщувач про оновлення образів Docker) — це легкий інструмент CLI, який відстежує ваші образи Docker та сповіщає вас, щойно нову версію опубліковано в реєстрі. Він підтримує Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay та приватні реєстри, перевіряючи їх за налаштованим розкладом cron з джиттером для розподілу навантаження.

Самостійне розміщення Diun на VPS означає, що він безперервно працює поруч із вашими контейнерами, з повним доступом до сокета Docker для автоматичного виявлення контейнерів. Ви контролюєте маршрутизацію сповіщень — Slack, Discord, електронна пошта, вебхуки та інше — не надсилаючи метадані образів стороннім службам моніторингу.