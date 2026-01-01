Розгорнути GIMP в один клік.
Професійний редактор зображень з відкритим вихідним кодом, доступний з будь-якого браузера через інтерфейс віддаленого робочого столу.
Виберіть тариф VPS для GIMP
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) – це безплатний редактор растрової графіки з відкритим вихідним кодом, набір функцій якого порівнянний з комерційними інструментами. Він обробляє ретуш фотографій, корекцію кольору, композицію на основі шарів, цифровий живопис та графічний дизайн в одній програмі. Цей шаблон запускає GIMP у браузерному робочому столі через KasmVNC, тому ваше повне середовище редагування доступне з будь-якого пристрою без локального встановлення.
Розміщення GIMP на VPS означає, що ваші власні пензлі, скрипти та файли проєктів завжди доступні з будь-якої машини. Виділені ресурси ЦП та ОЗП обробляють великі полотна та завдання пакетного експорту, які перевантажили б локальний пристрій з низькими характеристиками.
Ключові характеристики GIMP
Доступ у браузері
Отримайте доступ до повноцінного робочого простору GIMP з будь-якого сучасного браузера через KasmVNC — локальна інсталяція не потрібна на жодному пристрої.
Розширені інструменти для ретушування
Професійна ретуш фотографій, корекція кольору, тонування та інструменти для відновлення для фотографів і дизайнерів.
Компонування шарів
Пошарове редагування з масками, режимами накладання та групуванням для складних композицій зображень.
Автоматизація скриптів
Скриптинг Script-Fu та Python-Fu автоматизує повторювані завдання та дозволяє пакетну обробку великих наборів зображень.
Широка підтримка форматів
Відкривайте, редагуйте та експортуйте сотні форматів файлів, зокрема PSD, TIFF, WebP та RAW, без інструментів конвертації.
Чому варто запускати GIMP у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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