GIMP (GNU Image Manipulation Program) – це безплатний редактор растрової графіки з відкритим вихідним кодом, набір функцій якого порівнянний з комерційними інструментами. Він обробляє ретуш фотографій, корекцію кольору, композицію на основі шарів, цифровий живопис та графічний дизайн в одній програмі. Цей шаблон запускає GIMP у браузерному робочому столі через KasmVNC, тому ваше повне середовище редагування доступне з будь-якого пристрою без локального встановлення.

Розміщення GIMP на VPS означає, що ваші власні пензлі, скрипти та файли проєктів завжди доступні з будь-якої машини. Виділені ресурси ЦП та ОЗП обробляють великі полотна та завдання пакетного експорту, які перевантажили б локальний пристрій з низькими характеристиками.