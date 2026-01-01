Countly — це відкрита, орієнтована на конфіденційність платформа для аналітики та взаємодії, якій довіряють тисячі команд для відстеження продуктивності продукту та поведінки користувачів у мобільних, веб-, десктопних та IoT-додатках. Його плагінна архітектура дозволяє вмикати лише те, що вам потрібно — від відстеження сесій та звітів про збої до push-сповіщень та віддаленої конфігурації — без роздування вашого розгортання.

Самостійне розміщення Countly надає вам повне право власності на ваші аналітичні дані, без обміну даними з третіми сторонами, без обмежень вибірки та без ціноутворення за подію. Запустіть його на власному VPS, щоб зберігати конфіденційні дані про поведінку користувачів повністю у вашій інфраструктурі та відповідати вимогам GDPR та конфіденційності.