Розгорнути Countly в один клік.
Платформа аналітики продуктів з пріоритетом конфіденційності для відстеження подорожей користувачів у мобільних, веб- та десктопних застосунках.
Виберіть тариф VPS для Countly
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Countly
Countly — це відкрита, орієнтована на конфіденційність платформа для аналітики та взаємодії, якій довіряють тисячі команд для відстеження продуктивності продукту та поведінки користувачів у мобільних, веб-, десктопних та IoT-додатках. Його плагінна архітектура дозволяє вмикати лише те, що вам потрібно — від відстеження сесій та звітів про збої до push-сповіщень та віддаленої конфігурації — без роздування вашого розгортання.
Самостійне розміщення Countly надає вам повне право власності на ваші аналітичні дані, без обміну даними з третіми сторонами, без обмежень вибірки та без ціноутворення за подію. Запустіть його на власному VPS, щоб зберігати конфіденційні дані про поведінку користувачів повністю у вашій інфраструктурі та відповідати вимогам GDPR та конфіденційності.
Ключові характеристики Countly
Кросплатформне відстеження
Збирайте сесії, події та маршрути користувачів з мобільних (iOS, Android), веб- та десктопних застосунків, використовуючи офіційні SDK для React Native, Flutter, Unity та інших.
Звітність про збої
Виявляйте та аналізуйте помилки й збої на всіх платформах, з повними трасуваннями стека та кількістю постраждалих користувачів, щоб допомогти визначити пріоритетність виправлень.
Пуш-сповіщення
Надсилайте цільові push-сповіщення користувачам iOS та Android безпосередньо з панелі керування, з сегментацією аудиторії та відстеженням доставки.
Віддалена конфігурація
Оновлюйте поведінку програми в реальному часі без випуску нової версії, використовуючи пари ключ-значення віддаленої конфігурації, пов'язані з певними сегментами користувачів.
Центр відповідності
Керуйте згодами GDPR та запитами суб'єктів даних — зокрема експортом та видаленням даних — з єдиного вбудованого інтерфейсу.
Чому варто запускати Countly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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