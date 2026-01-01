Знижка до 68% на Mail-Archiver

Розгорніть Mail-Archiver в один клік.

Платформа для архівування електронної пошти з власним хостингом, яка підключається до будь-якої поштової скриньки IMAP або Microsoft 365 і зберігає кожне повідомлення локально.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Mail-Archiver в один клік.

Виберіть тариф VPS для Mail-Archiver

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Mail-Archiver

Mail-Archiver — це платформа для архівування та пошуку електронної пошти з відкритим вихідним кодом, побудована на ASP.NET Core та PostgreSQL. Вона підключається до облікових записів IMAP та Microsoft 365 через Graph API, автоматично синхронізуючи електронні листи за налаштованим розкладом, щоб ви завжди мали локальну копію кожного повідомлення та вкладення з можливістю пошуку.

Самостійне розміщення вашого архіву електронної пошти дає вам повний контроль над відповідністю вимогам, журналами аудиту та довгостроковим зберіганням — без доступу сторонніх хмарних сервісів, без плати за кожну поштову скриньку та без залежності від політики зберігання вашого постачальника електронної пошти. Електронні листи можна експортувати як архіви .mbox або .eml, відновлювати в будь-яку поштову скриньку або шукати за секунди в історії за багато років.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Mail-Archiver

IMAP і синхронізація M365

Автоматично архівує листи з будь-якої поштової скриньки IMAP або Microsoft 365 за налаштовуваним розкладом, зберігаючи локальну копію завжди актуальною.

Повнотекстовий пошук

Пошук серед усіх архівних електронних листів та вкладень миттєво, з фільтрами за відправником, діапазоном дат та поштовою скринькою.

Експорт та відновлення

Експортуйте цілі поштові скриньки як файли .mbox або заархівовані файли .eml, або відновіть вибрані електронні листи на будь-яку цільову поштову скриньку.

Багатокористувацький доступ

Керуйте кількома користувачами з ролями Адміністратора, Самостійного менеджера та Стандартного користувача, кожна з дозволами на рівні облікового запису та повним журналом доступу.

Політики збереження

Автоматично видаляти листи з вихідного поштового сервера після заданої кількості днів, зберігаючи локальний архів недоторканим.

Імпорт MBox та EML

Імпортуйте наявні архіви .mbox або .eml розміром до 10 ГБ, щоб перейти від інших поштових клієнтів або інструментів архівування.

Чому варто запускати Mail-Archiver у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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