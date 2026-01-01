Mail-Archiver — це платформа для архівування та пошуку електронної пошти з відкритим вихідним кодом, побудована на ASP.NET Core та PostgreSQL. Вона підключається до облікових записів IMAP та Microsoft 365 через Graph API, автоматично синхронізуючи електронні листи за налаштованим розкладом, щоб ви завжди мали локальну копію кожного повідомлення та вкладення з можливістю пошуку.

Самостійне розміщення вашого архіву електронної пошти дає вам повний контроль над відповідністю вимогам, журналами аудиту та довгостроковим зберіганням — без доступу сторонніх хмарних сервісів, без плати за кожну поштову скриньку та без залежності від політики зберігання вашого постачальника електронної пошти. Електронні листи можна експортувати як архіви .mbox або .eml, відновлювати в будь-яку поштову скриньку або шукати за секунди в історії за багато років.