Розгорніть Mail-Archiver в один клік.
Платформа для архівування електронної пошти з власним хостингом, яка підключається до будь-якої поштової скриньки IMAP або Microsoft 365 і зберігає кожне повідомлення локально.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mail-Archiver
Mail-Archiver — це платформа для архівування та пошуку електронної пошти з відкритим вихідним кодом, побудована на ASP.NET Core та PostgreSQL. Вона підключається до облікових записів IMAP та Microsoft 365 через Graph API, автоматично синхронізуючи електронні листи за налаштованим розкладом, щоб ви завжди мали локальну копію кожного повідомлення та вкладення з можливістю пошуку.
Самостійне розміщення вашого архіву електронної пошти дає вам повний контроль над відповідністю вимогам, журналами аудиту та довгостроковим зберіганням — без доступу сторонніх хмарних сервісів, без плати за кожну поштову скриньку та без залежності від політики зберігання вашого постачальника електронної пошти. Електронні листи можна експортувати як архіви .mbox або .eml, відновлювати в будь-яку поштову скриньку або шукати за секунди в історії за багато років.
Ключові характеристики Mail-Archiver
IMAP і синхронізація M365
Автоматично архівує листи з будь-якої поштової скриньки IMAP або Microsoft 365 за налаштовуваним розкладом, зберігаючи локальну копію завжди актуальною.
Повнотекстовий пошук
Пошук серед усіх архівних електронних листів та вкладень миттєво, з фільтрами за відправником, діапазоном дат та поштовою скринькою.
Експорт та відновлення
Експортуйте цілі поштові скриньки як файли .mbox або заархівовані файли .eml, або відновіть вибрані електронні листи на будь-яку цільову поштову скриньку.
Багатокористувацький доступ
Керуйте кількома користувачами з ролями Адміністратора, Самостійного менеджера та Стандартного користувача, кожна з дозволами на рівні облікового запису та повним журналом доступу.
Політики збереження
Автоматично видаляти листи з вихідного поштового сервера після заданої кількості днів, зберігаючи локальний архів недоторканим.
Імпорт MBox та EML
Імпортуйте наявні архіви .mbox або .eml розміром до 10 ГБ, щоб перейти від інших поштових клієнтів або інструментів архівування.
Чому варто запускати Mail-Archiver у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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