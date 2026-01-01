Розгортання Daptin в один клік.
Безголова CMS з відкритим вихідним кодом, яка надає доступ до будь-якої моделі даних через автоматично згенеровані REST та GraphQL API.
Виберіть тариф VPS для Daptin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Daptin
Daptin — це backend-as-a-service з відкритим вихідним кодом, який перетворює будь-яку модель даних на повноцінний REST і GraphQL API, з вбудованою автентифікацією користувачів, дозволами на основі ролей і скінченними автоматами. Замість написання обробників кінцевих точок, ви визначаєте сутності та зв'язки в YAML або JSON, а Daptin автоматично генерує повний CRUD інтерфейс, інформаційну панель та специфікацію OpenAPI.
Самостійне розміщення Daptin на власному VPS дозволяє повністю контролювати записи користувачів, облікові дані OAuth та завантажені активи без плати за запит. Розгортання у вигляді єдиного бінарного файлу включає вбудовану підтримку SQLite, PostgreSQL і MySQL, а також адаптери сховища на базі rclone для синхронізованих з хмарою файлових стовпців та інтегровані пакети маркетплейсу для вибіркового ввімкнення функцій.
Ключові характеристики Daptin
Автоматично згенеровані API
Визначте сутності в YAML або JSON, і Daptin миттєво надає REST-кінцеві точки, схему GraphQL та специфікацію OpenAPI — код обробника не потрібен.
Серверна частина кількох баз даних
Запустіть той самий екземпляр Daptin з SQLite для швидкого старту, або масштабуйте до PostgreSQL та MySQL без зміни жодного рядка визначень моделі.
Авторизація та дозволи
Вбудоване керування користувачами, соціальний вхід OAuth2, авторизація JWT та деталізовані дозволи на рівні рядка усувають потребу в окремій службі ідентифікації.
Дії та автомати станів
Моделюйте бізнес-процеси безпосередньо в Daptin, використовуючи ланцюжки дій та кінцеві автомати, замінюючи власний серверний код для типової оркестрації CRUD.
Синхронізація хмарного сховища
Стовпці активів зберігають файли через провайдерів з підтримкою rclone, дозволяючи синхронізувати завантаження з S3, Google Drive, Dropbox та десятками інших бекендів з коробки.
Чому варто запускати Daptin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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