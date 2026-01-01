Daptin — це backend-as-a-service з відкритим вихідним кодом, який перетворює будь-яку модель даних на повноцінний REST і GraphQL API, з вбудованою автентифікацією користувачів, дозволами на основі ролей і скінченними автоматами. Замість написання обробників кінцевих точок, ви визначаєте сутності та зв'язки в YAML або JSON, а Daptin автоматично генерує повний CRUD інтерфейс, інформаційну панель та специфікацію OpenAPI.

Самостійне розміщення Daptin на власному VPS дозволяє повністю контролювати записи користувачів, облікові дані OAuth та завантажені активи без плати за запит. Розгортання у вигляді єдиного бінарного файлу включає вбудовану підтримку SQLite, PostgreSQL і MySQL, а також адаптери сховища на базі rclone для синхронізованих з хмарою файлових стовпців та інтегровані пакети маркетплейсу для вибіркового ввімкнення функцій.