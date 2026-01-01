Deploy SiYuan in one click installation.
Privacy-first personal knowledge management system with block-level editing, two-way linking, and spaced repetition.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SiYuan
SiYuan is a privacy-first, self-hosted personal knowledge management system with over 41,000 GitHub stars. It combines a block-level WYSIWYG Markdown editor with two-way linking, SQL query embedding, and a flashcard spaced repetition system — making it a compelling alternative to Notion, Obsidian, and Roam Research for users who demand full data ownership.
Self-hosting SiYuan on your VPS means your notes, documents, and knowledge graphs never leave your own server. With AI writing assistance via OpenAI, PDF annotation, web clipping, and a community plugin marketplace, SiYuan delivers a modern, feature-rich experience with zero cloud dependency.
Ключові характеристики SiYuan
Block-Level Editing
Every paragraph, heading, and list item is a referenceable block, enabling fine-grained linking and precise knowledge graph construction.
Two-Way Linking
Bidirectional references and backlinks connect ideas across documents, helping you surface relationships as your knowledge base grows.
Spaced Repetition
Built-in flashcard system applies spaced repetition algorithms to any block, turning your notes into an active learning tool.
SQL Query Embedding
Embed live SQL queries inside documents to dynamically aggregate and display data from across your entire knowledge base.
Plugin Marketplace
Community-built plugins and themes extend SiYuan with additional workflows, integrations, and visual customizations without modifying core files.
Чому варто запускати SiYuan у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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