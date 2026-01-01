Знижка до 68% на autobrr

Розгорніть autobrr одним кліком.

Сучасний інструмент автоматизації завантажень, який моніторить IRC-канали індексаторів у реальному часі, щоб захоплювати торренти у момент їхнього анонсу.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть autobrr одним кліком.

Виберіть тариф VPS для autobrr

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою autobrr

autobrr — це платформа автоматизації завантажень нового покоління для торрентів і Usenet, яка об'єднує функціональність таких інструментів, як autodl-irssi, trackarr і flexget, в єдине сучасне рішення. Вона підключається до IRC-каналів індексаторів, де нові релізи анонсуються миттєво після завантаження, застосовує ваші правила фільтрації та пересилає відповідні торрент-файли до вибраного вами клієнта завантажень — все в реальному часі, без затримок опитування.

Самостійне розміщення autobrr на VPS забезпечує цілодобовий моніторинг IRC-каналів зі стабільними з'єднаннями, які домашній комп'ютер з динамічною IP-адресою або запланованим простоєм не може надійно підтримувати. Безперервна робота на виділеній інфраструктурі означає, що ваша автоматизація ніколи не пропустить вікно freeleech, реліз з обмеженою кількістю сідерів або чутливу до часу можливість співвідношення на приватних трекерах.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики autobrr

Моніторинг IRC у реальному часі

Постійні підключення до IRC-каналів анонсів індексаторів виявляють нові випуски щойно їх завантажено, до того, як їх побачать RSS-стрічки або опитування API.

Розширені правила фільтрації

Створюйте складні фільтри на основі розміру, категорії, завантажувача, групи релізу, роздільної здатності та власних регулярних виразів, щоб отримати саме те, що вам потрібно, і нічого зайвого.

Мульти-клієнтська підтримка

Відправляйте завантажені торренти безпосередньо до qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr або до папок для відстеження — автоматично направляючи різні фільтри до різних клієнтів.

arr інтеграція

Нативна інтеграція з Radarr, Sonarr, Lidarr та Whisparr дозволяє autobrr перевіряти, чи дійсно потрібен реліз перед завантаженням, усуваючи зайвий трафік.

Статистика та історія

Відстежуйте кількість завантажень, фільтруйте показники влучань та отримуйте історію через веб-інтерфейс, щоб ви могли налаштовувати свої правила та розуміти продуктивність автоматизації з часом.

Чому варто запускати autobrr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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