autobrr — це платформа автоматизації завантажень нового покоління для торрентів і Usenet, яка об'єднує функціональність таких інструментів, як autodl-irssi, trackarr і flexget, в єдине сучасне рішення. Вона підключається до IRC-каналів індексаторів, де нові релізи анонсуються миттєво після завантаження, застосовує ваші правила фільтрації та пересилає відповідні торрент-файли до вибраного вами клієнта завантажень — все в реальному часі, без затримок опитування.

Самостійне розміщення autobrr на VPS забезпечує цілодобовий моніторинг IRC-каналів зі стабільними з'єднаннями, які домашній комп'ютер з динамічною IP-адресою або запланованим простоєм не може надійно підтримувати. Безперервна робота на виділеній інфраструктурі означає, що ваша автоматизація ніколи не пропустить вікно freeleech, реліз з обмеженою кількістю сідерів або чутливу до часу можливість співвідношення на приватних трекерах.