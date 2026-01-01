Розгорніть autobrr одним кліком.
Сучасний інструмент автоматизації завантажень, який моніторить IRC-канали індексаторів у реальному часі, щоб захоплювати торренти у момент їхнього анонсу.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою autobrr
autobrr — це платформа автоматизації завантажень нового покоління для торрентів і Usenet, яка об'єднує функціональність таких інструментів, як autodl-irssi, trackarr і flexget, в єдине сучасне рішення. Вона підключається до IRC-каналів індексаторів, де нові релізи анонсуються миттєво після завантаження, застосовує ваші правила фільтрації та пересилає відповідні торрент-файли до вибраного вами клієнта завантажень — все в реальному часі, без затримок опитування.
Самостійне розміщення autobrr на VPS забезпечує цілодобовий моніторинг IRC-каналів зі стабільними з'єднаннями, які домашній комп'ютер з динамічною IP-адресою або запланованим простоєм не може надійно підтримувати. Безперервна робота на виділеній інфраструктурі означає, що ваша автоматизація ніколи не пропустить вікно freeleech, реліз з обмеженою кількістю сідерів або чутливу до часу можливість співвідношення на приватних трекерах.
Ключові характеристики autobrr
Моніторинг IRC у реальному часі
Постійні підключення до IRC-каналів анонсів індексаторів виявляють нові випуски щойно їх завантажено, до того, як їх побачать RSS-стрічки або опитування API.
Розширені правила фільтрації
Створюйте складні фільтри на основі розміру, категорії, завантажувача, групи релізу, роздільної здатності та власних регулярних виразів, щоб отримати саме те, що вам потрібно, і нічого зайвого.
Мульти-клієнтська підтримка
Відправляйте завантажені торренти безпосередньо до qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr або до папок для відстеження — автоматично направляючи різні фільтри до різних клієнтів.
arr інтеграція
Нативна інтеграція з Radarr, Sonarr, Lidarr та Whisparr дозволяє autobrr перевіряти, чи дійсно потрібен реліз перед завантаженням, усуваючи зайвий трафік.
Статистика та історія
Відстежуйте кількість завантажень, фільтруйте показники влучань та отримуйте історію через веб-інтерфейс, щоб ви могли налаштовувати свої правила та розуміти продуктивність автоматизації з часом.
Чому варто запускати autobrr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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