Fenrus — це персональна панель керування з самостійним розміщенням, яка замінює сторінку нової вкладки вашого браузера на повністю настроювану домашню сторінку. Організовуйте посилання та програми в групи, використовуйте розумні віджети програм, які отримують актуальні дані з таких сервісів, як Sonarr, Radarr та Jellyfin, та налаштовуйте кілька пошукових систем за допомогою комбінацій клавіш. Усі ваші особисті програми та часто відвідувані сайти доступні з першого погляду з однієї приватної сторінки.

Оскільки Fenrus повністю працює на вашому власному VPS, жодні ваші URL-адреси програм, шаблони використання або налаштовані служби не передаються стороннім службам панелі керування. Дані зберігаються у легкому файлі LiteDB, що означає відсутність зовнішньої бази даних для керування — налаштування займає секунди, а вся конфігурація міститься в одному томі.