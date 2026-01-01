Знижка до 68% на Fenrus

Розгорніть Fenrus одним кліком.

Персональна домашня сторінка та інформаційна панель для швидкого доступу до застосунків, сайтів і сервісів зі смарт-віджетами застосунків та власними пошуковими системами.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Fenrus одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Fenrus

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Fenrus

Fenrus — це персональна панель керування з самостійним розміщенням, яка замінює сторінку нової вкладки вашого браузера на повністю настроювану домашню сторінку. Організовуйте посилання та програми в групи, використовуйте розумні віджети програм, які отримують актуальні дані з таких сервісів, як Sonarr, Radarr та Jellyfin, та налаштовуйте кілька пошукових систем за допомогою комбінацій клавіш. Усі ваші особисті програми та часто відвідувані сайти доступні з першого погляду з однієї приватної сторінки.

Оскільки Fenrus повністю працює на вашому власному VPS, жодні ваші URL-адреси програм, шаблони використання або налаштовані служби не передаються стороннім службам панелі керування. Дані зберігаються у легкому файлі LiteDB, що означає відсутність зовнішньої бази даних для керування — налаштування займає секунди, а вся конфігурація міститься в одному томі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Fenrus

Розумні віджети додатків

Підключіть такі сервіси, як Sonarr, Radarr, Jellyfin та інші, щоб відображати актуальний статус, кількість та дані про активність безпосередньо на плитках інформаційної панелі.

Користувацькі пошукові системи

Додайте будь-яку пошукову систему зі шаблоном URL та комбінацією клавіш, потім перемикайтеся між Google, DuckDuckGo або власним екземпляром Searx одним натисканням клавіші.

Організовані групи додатків

Упорядкуйте посилання та програми в іменовані групи, щоб чітко розділити робочі програми, медіасервіси, домашню автоматизацію та особисті сайти.

Підтримка кількох користувачів

Кожен користувач має незалежну конфігурацію панелі інструментів, тому кожен у домогосподарстві або команді може підтримувати власний макет та список програм.

Автоматичні фавікони

Fenrus автоматично отримує фавіконки для посилань, які не мають налаштованої власної іконки, зберігаючи вашу інформаційну панель візуально охайною без ручної роботи.

Без зовнішньої бази даних

Уся конфігурація зберігається в одному файлі LiteDB — PostgreSQL або MySQL не потрібні, що робить резервне копіювання та міграцію простим копіюванням файлів.

Чому варто запускати Fenrus у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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