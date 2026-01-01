Розгорніть Fenrus одним кліком.
Персональна домашня сторінка та інформаційна панель для швидкого доступу до застосунків, сайтів і сервісів зі смарт-віджетами застосунків та власними пошуковими системами.
Виберіть тариф VPS для Fenrus
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fenrus
Fenrus — це персональна панель керування з самостійним розміщенням, яка замінює сторінку нової вкладки вашого браузера на повністю настроювану домашню сторінку. Організовуйте посилання та програми в групи, використовуйте розумні віджети програм, які отримують актуальні дані з таких сервісів, як Sonarr, Radarr та Jellyfin, та налаштовуйте кілька пошукових систем за допомогою комбінацій клавіш. Усі ваші особисті програми та часто відвідувані сайти доступні з першого погляду з однієї приватної сторінки.
Оскільки Fenrus повністю працює на вашому власному VPS, жодні ваші URL-адреси програм, шаблони використання або налаштовані служби не передаються стороннім службам панелі керування. Дані зберігаються у легкому файлі LiteDB, що означає відсутність зовнішньої бази даних для керування — налаштування займає секунди, а вся конфігурація міститься в одному томі.
Ключові характеристики Fenrus
Розумні віджети додатків
Підключіть такі сервіси, як Sonarr, Radarr, Jellyfin та інші, щоб відображати актуальний статус, кількість та дані про активність безпосередньо на плитках інформаційної панелі.
Користувацькі пошукові системи
Додайте будь-яку пошукову систему зі шаблоном URL та комбінацією клавіш, потім перемикайтеся між Google, DuckDuckGo або власним екземпляром Searx одним натисканням клавіші.
Організовані групи додатків
Упорядкуйте посилання та програми в іменовані групи, щоб чітко розділити робочі програми, медіасервіси, домашню автоматизацію та особисті сайти.
Підтримка кількох користувачів
Кожен користувач має незалежну конфігурацію панелі інструментів, тому кожен у домогосподарстві або команді може підтримувати власний макет та список програм.
Автоматичні фавікони
Fenrus автоматично отримує фавіконки для посилань, які не мають налаштованої власної іконки, зберігаючи вашу інформаційну панель візуально охайною без ручної роботи.
Без зовнішньої бази даних
Уся конфігурація зберігається в одному файлі LiteDB — PostgreSQL або MySQL не потрібні, що робить резервне копіювання та міграцію простим копіюванням файлів.
Чому варто запускати Fenrus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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