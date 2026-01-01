Розгортання Manyfold в один клік.
Самостійно розміщений менеджер цифрових активів для організації, тегування та попереднього перегляду бібліотеки моделей для 3D-друку.
Виберіть тариф VPS для Manyfold
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Manyfold
Manyfold — це менеджер цифрових активів з відкритим кодом, створений спеціально для ентузіастів 3D-друку та мейкерів, яким потрібно організовувати зростаючі колекції файлів STL, 3MF та інших моделей. На відміну від звичайних файлових менеджерів, Manyfold нативно розуміє 3D-файли, генеруючи мініатюри та інтерактивні попередні перегляди, відстежуючи авторів та ліцензії, а також групуючи пов'язані частини в логічні моделі за допомогою тегів, описів та власних метаданих.
Запуск Manyfold на вашому VPS дозволяє тримати тисячі платних і безкоштовних моделей, які ви збираєте з таких сайтів, як MakerWorld, Printables і Thingiverse, під вашим повним контролем, завдяки федеративному шару ActivityPub, що дозволяє ділитися колекціями з іншими мейкерами, не передаючи свою бібліотеку закритому маркетплейсу.
Ключові характеристики Manyfold
Інтерактивні 3D попередні перегляди
Обертайте та переглядайте файли STL, 3MF, OBJ та інші формати безпосередньо в браузері без завантаження або відкриття слайсера.
Розумне тегування та метадані
Організуйте моделі за допомогою ієрархічних тегів, авторів, ліцензій та користувацьких полів, щоб бібліотека залишалася доступною для пошуку в міру її зростання.
Багатокористувацькі колекції
Діліться бібліотеками з членами родини або клубу, використовуючи деталізовані дозволи для кожного користувача та засоби контролю доступу на основі ролей.
Федерований обмін
Підписуйтесь на інші екземпляри Manyfold через ActivityPub, щоб знаходити та обмінюватися моделями, не залежно від централізованого маркетплейсу.
Єдиний вхід OIDC
Підключіть Manyfold до Authentik, Keycloak або будь-якого постачальника OIDC, щоб централізувати автентифікацію у самостійно розміщеному стеку.
Автоматичне сканування бібліотеки
Перетягніть папки з наявними моделями в том сховища, а Manyfold імпортує, дедуплікує та індексує їх на льоту.
Чому варто запускати Manyfold у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Apollo
Редактор анотацій геному для спільної роботи в реальному часі для розподілених дослідницьких команд
ArchivesSpace
Керування інформацією архівів з відкритим вихідним кодом для рукописів та цифрових об'єктів