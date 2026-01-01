Manyfold — це менеджер цифрових активів з відкритим кодом, створений спеціально для ентузіастів 3D-друку та мейкерів, яким потрібно організовувати зростаючі колекції файлів STL, 3MF та інших моделей. На відміну від звичайних файлових менеджерів, Manyfold нативно розуміє 3D-файли, генеруючи мініатюри та інтерактивні попередні перегляди, відстежуючи авторів та ліцензії, а також групуючи пов'язані частини в логічні моделі за допомогою тегів, описів та власних метаданих.

Запуск Manyfold на вашому VPS дозволяє тримати тисячі платних і безкоштовних моделей, які ви збираєте з таких сайтів, як MakerWorld, Printables і Thingiverse, під вашим повним контролем, завдяки федеративному шару ActivityPub, що дозволяє ділитися колекціями з іншими мейкерами, не передаючи свою бібліотеку закритому маркетплейсу.