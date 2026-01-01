drawDB – це безкоштовний open-source редактор діаграм сутність-зв'язок для баз даних, який повністю працює в браузері. Він дозволяє розробникам та адміністраторам баз даних проектувати, візуалізувати та документувати схеми реляційних баз даних за допомогою полотна з функцією перетягування — а потім експортувати готовий дизайн як оператори SQL DDL, готові до виконання в MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB або SQL Server.

Самостійне розміщення drawDB надає команді спільний внутрішній інструмент для проектування баз даних без надсилання деталей схеми стороннім хмарним сервісам. Оскільки програма є суто інтерфейсною, без залежності від бекенду чи бази даних, вона розгортається як єдиний легкий контейнер і залишається доступною незалежно від доступності зовнішніх сервісів.