Розгортайте drawDB в один клік.
Безкоштовний, браузерний редактор діаграм баз даних з відкритим кодом для візуальної розробки та документування схем реляційних баз даних.
Виберіть тариф VPS для drawDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою drawDB
drawDB – це безкоштовний open-source редактор діаграм сутність-зв'язок для баз даних, який повністю працює в браузері. Він дозволяє розробникам та адміністраторам баз даних проектувати, візуалізувати та документувати схеми реляційних баз даних за допомогою полотна з функцією перетягування — а потім експортувати готовий дизайн як оператори SQL DDL, готові до виконання в MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB або SQL Server.
Самостійне розміщення drawDB надає команді спільний внутрішній інструмент для проектування баз даних без надсилання деталей схеми стороннім хмарним сервісам. Оскільки програма є суто інтерфейсною, без залежності від бекенду чи бази даних, вона розгортається як єдиний легкий контейнер і залишається доступною незалежно від доступності зовнішніх сервісів.
Ключові характеристики drawDB
Візуальний дизайн схеми
Перетягуйте таблиці, визначайте стовпці та типи даних і створюйте зв'язки на полотні, не пишучи SQL вручну.
Експорт та імпорт SQL
Створіть готовий до виконання DDL для MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB та SQL Server, або імпортуйте наявний SQL для миттєвої візуалізації.
Бекенд не потрібен
Працює як єдиний контейнер Nginx без бази даних або серверних залежностей — діаграми зберігаються в браузері за допомогою IndexedDB.
Налаштування діаграми
Налаштовуйте кольори таблиць, додавайте примітки та області для групування пов'язаних таблиць, а також керуйте макетом полотна відповідно до вашого уявлення про схему.
Експорт у різні формати
Експортуйте діаграми як PNG, JSON або SQL, щоб ви могли вбудовувати їх у документацію, ділитися з колегами або контролювати версії дизайну вашої схеми.
Чому варто запускати drawDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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