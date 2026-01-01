Monica – це система управління особистими відносинами з відкритим кодом, створена на Laravel, яка допомагає вам пам'ятати все важливе про людей у вашому житті. Документуйте контакти, розмови, дні народження, ідеї подарунків, борги та життєві події в єдиному приватному інтерфейсі, доступному 27 мовами. На відміну від соціальних мереж та хмарних менеджерів контактів, Monica розроблена для самостійного хостингу, тому ваші найособистіші дані ніколи не залишають вашу інфраструктуру.

Оскільки Monica зберігає деталі стосунків, яким ви б ніколи не довірили комерційній платформі — історію здоров'я родини, приватні розмови, особисті вподобання — запуск її на власному VPS забезпечує повний суверенітет даних без реклами, відстеження поведінки та доступу третіх сторін до вашої інформації.