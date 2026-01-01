Розгорніть Monica в один клік.
Менеджер особистих стосунків з відкритим вихідним кодом для приватного відстеження контактів, розмов та життєвих подій.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Monica
Monica – це система управління особистими відносинами з відкритим кодом, створена на Laravel, яка допомагає вам пам'ятати все важливе про людей у вашому житті. Документуйте контакти, розмови, дні народження, ідеї подарунків, борги та життєві події в єдиному приватному інтерфейсі, доступному 27 мовами. На відміну від соціальних мереж та хмарних менеджерів контактів, Monica розроблена для самостійного хостингу, тому ваші найособистіші дані ніколи не залишають вашу інфраструктуру.
Оскільки Monica зберігає деталі стосунків, яким ви б ніколи не довірили комерційній платформі — історію здоров'я родини, приватні розмови, особисті вподобання — запуск її на власному VPS забезпечує повний суверенітет даних без реклами, відстеження поведінки та доступу третіх сторін до вашої інформації.
Ключові характеристики Monica
Журнал контактів
Записуйте кожну розмову, діяльність та взаємодію з контактом разом із нотатками та нагадуваннями, щоб нічого важливого не було забуто.
Нагадування про дні народження та події
Налаштуйте нагадування електронною поштою про дні народження, річниці та власні події, щоб ніколи не пропустити важливу дату у стосунках.
Облік подарунків та боргів
Записуйте ідеї подарунків та минулі подарунки для кожного контакту, а також відстежуйте неформальні борги та позики, щоб уникнути фінансової невизначеності у стосунках.
Відображення зв'язків
Визначте зв'язки між контактами та будуйте родинні дерева, щоб зрозуміти й задокументувати зв'язки між людьми, яких ви знаєте.
Повне володіння конфіденційністю
Усі дані залишаються на вашому VPS без доступу третіх сторін, без рекламного профілювання та з повним контролем над резервними копіями та експортом.
Чому варто запускати Monica у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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