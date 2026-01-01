ScyllaDB — це розподілена NoSQL база даних з широкими стовпцями з відкритим вихідним кодом, написана на C++ на фреймворку Seastar shard-per-core. Вона нативно підтримує мову запитів Cassandra (CQL) та API Amazon DynamoDB, тому існуючі програми Cassandra та DynamoDB підключаються без змін у коді, працюючи на частці апаратного забезпечення.

Самостійне розміщення ScyllaDB на власному VPS забезпечує програмам передбачувану затримку в одиниці мілісекунд для робочих навантажень, пов'язаних з часовими рядами, IoT, обміном повідомленнями, виявленням шахрайства та профілями користувачів — без ціноутворення за операцію, без обмежень пропускної здатності читання/запису та без прив'язки до постачальника для керованого рівня Cassandra або DynamoDB.