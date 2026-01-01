Розгорніть ScyllaDB в один клік.
Високопродуктивна база даних NoSQL, повністю сумісна з Apache Cassandra та Amazon DynamoDB.
Виберіть тариф VPS для ScyllaDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ScyllaDB
ScyllaDB — це розподілена NoSQL база даних з широкими стовпцями з відкритим вихідним кодом, написана на C++ на фреймворку Seastar shard-per-core. Вона нативно підтримує мову запитів Cassandra (CQL) та API Amazon DynamoDB, тому існуючі програми Cassandra та DynamoDB підключаються без змін у коді, працюючи на частці апаратного забезпечення.
Самостійне розміщення ScyllaDB на власному VPS забезпечує програмам передбачувану затримку в одиниці мілісекунд для робочих навантажень, пов'язаних з часовими рядами, IoT, обміном повідомленнями, виявленням шахрайства та профілями користувачів — без ціноутворення за операцію, без обмежень пропускної здатності читання/запису та без прив'язки до постачальника для керованого рівня Cassandra або DynamoDB.
Ключові характеристики ScyllaDB
Сумісний з Cassandra
Нативно підтримує CQL та кожен драйвер Cassandra, тому наявні застосунки Cassandra підключаються, змінюючи лише адресу хоста.
DynamoDB API
Вбудований інтерфейс Alternator приймає мережевий протокол Amazon DynamoDB, дозволяючи клієнтам DynamoDB працювати без змін на самостійно розміщеній інфраструктурі.
Рушій шардів на ядро
Фреймворк Seastar закріплює один шард за кожним ядром процесора для безблокового виконання без спільного доступу, яке завантажує всі ядра під навантаженням.
Вбудовані метрики Прометея
Вбудована кінцева точка /metrics розкриває сотні внутрішніх параметрів бази даних для Prometheus, Grafana та ScyllaDB Monitoring Stack.
Авторизація на рівні рядків
CassandraAuthorizer забезпечує дозволи для кожної ролі на простори ключів, таблиці та рядки, щоб кожна програма підключалася з мінімально необхідними привілеями.
Лінійно масштабований
Додавайте вузли для горизонтального масштабування пропускної здатності та сховища — кластери зазвичай охоплюють десятки вузлів, що обробляють мільйони операцій за секунду.
Чому варто запускати ScyllaDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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