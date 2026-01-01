Розгорніть Mixpost в один клік.
Платформа для планування та керування публікаціями в соціальних мережах із самостійним хостингом, створена як альтернатива Buffer, Hootsuite та іншим комерційним планувальникам.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mixpost
Mixpost – це платформа для планування та керування публікаціями в соціальних мережах з самостійним хостингом, створена як безкоштовна альтернатива Buffer, Hootsuite та іншим комерційним планувальникам публікацій у соцмережах. Вона дозволяє агентствам, маркетологам та окремим творцям планувати, розкладати та публікувати контент у кількох соціальних мережах з єдиного календаря без комісій за обліковий запис, лімітів на публікації чи квот на аналітику. Чистий веб-інтерфейс забезпечує візуальне планування контенту, медіатеку, шаблони публікацій та рендеринг попереднього перегляду для кожної платформи.
Самостійне розміщення Mixpost на вашому VPS зберігає кожну публікацію, заплановану чергу, подію аналітики та підключений соціальний обліковий запис у вашій інфраструктурі, а не через сторонній SaaS, який може змінити ціни або накласти обмеження на швидкість API.
Ключові характеристики Mixpost
Багатоплатформне планування
Плануйте публікації для Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon та інших платформ з єдиного календаря з попереднім переглядом для кожної платформи та налаштуванням.
Drag-and-drop календар
Візуальний календар контенту з переплануванням перетягуванням, кольоровими категоріями та масовими операціями для організації кампаній протягом кількох тижнів.
Медиа библиотека
Вбудована медіабібліотека з можливістю завантаження зображень та відео, автоматичним визначенням формату та повторним використанням активів у публікаціях і шаблонах.
Кілька робочих просторів
Організуйте облікові записи та кампанії в окремі робочі простори з дозволами користувачів для кожного робочого простору — ідеально підходить для агентств, що керують багатьма клієнтами.
Процеси схвалення
Необов'язкові черги затвердження дозволяють членам команди створювати чернетки дописів для перегляду, перш ніж їх буде заплановано або опубліковано, підтримуючи робочі процеси клієнтів агентства.
REST API
Повний REST API дозволяє інтеграції із зовнішніми інструментами — генераторами контенту, панелями аналітики або власними формами реєстрації, що надсилають дані в черги.
Чому варто запускати Mixpost у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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