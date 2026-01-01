Mixpost – це платформа для планування та керування публікаціями в соціальних мережах з самостійним хостингом, створена як безкоштовна альтернатива Buffer, Hootsuite та іншим комерційним планувальникам публікацій у соцмережах. Вона дозволяє агентствам, маркетологам та окремим творцям планувати, розкладати та публікувати контент у кількох соціальних мережах з єдиного календаря без комісій за обліковий запис, лімітів на публікації чи квот на аналітику. Чистий веб-інтерфейс забезпечує візуальне планування контенту, медіатеку, шаблони публікацій та рендеринг попереднього перегляду для кожної платформи.

Самостійне розміщення Mixpost на вашому VPS зберігає кожну публікацію, заплановану чергу, подію аналітики та підключений соціальний обліковий запис у вашій інфраструктурі, а не через сторонній SaaS, який може змінити ціни або накласти обмеження на швидкість API.