OpenSign — це повністю відкрита альтернатива DocuSign та Adobe Sign, створена для організацій, яким потрібні юридично зобов'язуючі електронні підписи без зберігання конфіденційних контрактів у сторонньому SaaS. Він підтримує багатосторонні робочі процеси, багаторазові шаблони, підписання особисто, довідники контактів та цифрове підписання на основі PKI з використанням власного сертифіката PFX, все це в чистому інтерфейсі перетягування.

Самостійне розміщення OpenSign на вашому VPS зберігає кожен документ, підпис та журнал аудиту на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Немає плати за конверт, обмежень на кількість підписувачів та ризику витоку даних контрактів з вашого середовища, що робить його добре придатним для юридичних відділів, відділів кадрів та закупівель зі строгими вимогами до відповідності.