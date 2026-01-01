Розгорніть OpenSign в один клік.
Безкоштовна альтернатива DocuSign з відкритим вихідним кодом для юридично обов'язкового підписання електронних документів на вашій власній інфраструктурі.
Виберіть тариф VPS для OpenSign
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenSign
OpenSign — це повністю відкрита альтернатива DocuSign та Adobe Sign, створена для організацій, яким потрібні юридично зобов'язуючі електронні підписи без зберігання конфіденційних контрактів у сторонньому SaaS. Він підтримує багатосторонні робочі процеси, багаторазові шаблони, підписання особисто, довідники контактів та цифрове підписання на основі PKI з використанням власного сертифіката PFX, все це в чистому інтерфейсі перетягування.
Самостійне розміщення OpenSign на вашому VPS зберігає кожен документ, підпис та журнал аудиту на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Немає плати за конверт, обмежень на кількість підписувачів та ризику витоку даних контрактів з вашого середовища, що робить його добре придатним для юридичних відділів, відділів кадрів та закупівель зі строгими вимогами до відповідності.
Ключові характеристики OpenSign
Цифрові підписи PKI
Підписуйте документи, використовуючи сертифікат PFX або P12, щоб кожен підпис був криптографічно перевіряємим та захищеним від підробки в будь-якому PDF-рідері.
Багаторазові шаблони
Зберігайте часто використовувані договори як шаблони з попередньо визначеними ролями підписантів та полями форми, щоб запускати повторювані робочі процеси за лічені секунди.
Багатопідписні робочі процеси
Маршрутизуйте документи кільком одержувачам у послідовному або паралельному порядку та відстежуйте, хто переглянув, підписав або відхилив їх у режимі реального часу.
Журнал аудиту та сертифікат
Кожна дія реєструється з відмітками часу та IP-адресами, що формує юридично обґрунтований сертифікат про завершення, який додається до кожного підписаного документа.
Особисте підписання
Збирайте підписи на спільному пристрої для особистих робочих процесів, як-от адаптація, угоди про нерозголошення та відмови від відповідальності, без обміну електронними листами.
REST API і вебхуки
Вбудуйте підписання в існуючі додатки, використовуючи задокументований REST API, та запускайте подальші системи за допомогою вебхуків завершення.
Чому варто запускати OpenSign у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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