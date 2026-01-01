Розгорнути Evolution Go за допомогою встановлення в один клік.
Високопродуктивний WhatsApp API шлюз на Go для автоматизації повідомлень з низьким ресурсоспоживанням та багатоекземплярного керування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Evolution Go
Evolution Go — це шлюз WhatsApp API, переписаний на Go, розроблений як легка та ефективна альтернатива Evolution API на базі Node.js. Побудований на бібліотеці whatsmeow, він забезпечує ті ж основні можливості автоматизації обміну повідомленнями — керування кількома інстансами, події вебхуків та RESTful API — споживаючи значно менше пам'яті та запускаючись менш ніж за секунду завдяки скомпільованому середовищу виконання Go та нативній моделі паралелізму.
Самостійний хостинг Evolution Go на вашому VPS максимально використовує переваги ефективності ресурсів його скомпільованого бінарника. Усі облікові дані для автентифікації та дані розмов зберігаються у вашій власній базі даних PostgreSQL, забезпечуючи суверенітет даних та відповідність вимогам без витрат за кожне повідомлення, які роблять комерційних провайдерів WhatsApp дорогими у великих масштабах.
Ключові характеристики Evolution Go
Нативна продуктивність
Скомпільований бінарний файл з паралелізмом на основі горутин обробляє тисячі одночасних з'єднань, використовуючи 50-150 МБ пам'яті на екземпляр, що значно менше, ніж версія на Node.js.
Багатоекземплярне управління
Керуйте кількома номерами WhatsApp з одного розгортання, при цьому кожен екземпляр незалежно контролюється та моніториться через REST API.
Webhook Доставка Подій
Вебхуки в реальному часі миттєво надсилають події повідомлень, з'єднань та груп до застосунку, що дозволяє автоматизувати потоки відповідей та інтеграцію з CRM.
Архітектура двох баз даних
Автентифікація та дані користувачів зберігаються в окремих базах даних PostgreSQL, спрощуючи резервне копіювання та забезпечуючи деталізований контроль доступу для розгортань, що дбають про безпеку.
Підтримка черги повідомлень
Додаткова інтеграція RabbitMQ (AMQP) та NATS забезпечує масштабовані подієво-орієнтовані архітектури для операцій обміну повідомленнями з великим обсягом.
Чому варто запускати Evolution Go у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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