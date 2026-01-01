Evolution Go — це шлюз WhatsApp API, переписаний на Go, розроблений як легка та ефективна альтернатива Evolution API на базі Node.js. Побудований на бібліотеці whatsmeow, він забезпечує ті ж основні можливості автоматизації обміну повідомленнями — керування кількома інстансами, події вебхуків та RESTful API — споживаючи значно менше пам'яті та запускаючись менш ніж за секунду завдяки скомпільованому середовищу виконання Go та нативній моделі паралелізму.

Самостійний хостинг Evolution Go на вашому VPS максимально використовує переваги ефективності ресурсів його скомпільованого бінарника. Усі облікові дані для автентифікації та дані розмов зберігаються у вашій власній базі даних PostgreSQL, забезпечуючи суверенітет даних та відповідність вимогам без витрат за кожне повідомлення, які роблять комерційних провайдерів WhatsApp дорогими у великих масштабах.