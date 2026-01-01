Tolgee — це платформа з відкритим кодом для локалізації та управління перекладами, що дозволяє командам розробників керувати всіма ключами перекладу своїх застосунків в одному місці. Її головна особливість — це контекстне редагування: перекладачі можуть змінювати рядки безпосередньо в запущеній програмі, не торкаючись файлів коду.

Самостійне розміщення Tolgee на VPS зберігає всі дані перекладу під контролем та усуває плату за рядок або за місце, поширену в SaaS-альтернативах. SDK для React, Angular, Vue та інших фреймворків інтегруються безпосередньо з платформою, а REST API підтримує автоматизацію конвеєра CI/CD.