Розгорніть Tolgee в один клік.
Платформа локалізації з відкритим кодом з контекстним редагуванням та інтеграціями SDK для перекладу додатків на кілька мов.
Виберіть тариф VPS для Tolgee
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Tolgee
Tolgee — це платформа з відкритим кодом для локалізації та управління перекладами, що дозволяє командам розробників керувати всіма ключами перекладу своїх застосунків в одному місці. Її головна особливість — це контекстне редагування: перекладачі можуть змінювати рядки безпосередньо в запущеній програмі, не торкаючись файлів коду.
Самостійне розміщення Tolgee на VPS зберігає всі дані перекладу під контролем та усуває плату за рядок або за місце, поширену в SaaS-альтернативах. SDK для React, Angular, Vue та інших фреймворків інтегруються безпосередньо з платформою, а REST API підтримує автоматизацію конвеєра CI/CD.
Ключові характеристики Tolgee
Контекстне редагування
Перекладачі можуть редагувати рядки безпосередньо в інтерфейсі активної програми, без необхідності шукати їх у ключових файлах.
Управління багатомовністю
Керуйте всіма ключами перекладу та їхніми значеннями для кожної цільової мови з єдиної організованої панелі керування.
Фреймворк SDKs
Офіційні SDK для React, Angular, Vue та Svelte інтегрують Tolgee безпосередньо у процес збірки вашої програми.
Машинний переклад
Автоматично попередньо заповнюйте переклади, використовуючи Google Translate, DeepL або AWS Translate, щоб прискорити робочі процеси локалізації.
REST API і CLI
Автоматизуйте імпорт та експорт перекладів у конвеєрах CI/CD за допомогою REST API або інструменту командного рядка.
Чому варто запускати Tolgee у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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